Apple TV+ fait son entrée dans les classements hebdomadaires de streaming avec « Ted Lasso »

« Ted Lasso » pour être le grand gagnant pour Apple TV+.

Tel que rapporté par The Hollywood Reporter, la série comique s’est classée dans le top cinq des séries originales de la semaine, une première pour le service de streaming d’Apple. Selon le rapport, la série a reçu plus de 509 millions de minutes de visionnage la semaine après avoir remporté plusieurs Emmy Awards.

Selon Apple, la deuxième saison de la série comique bien-aimée « a enregistré de fortes augmentations par rapport à la première saison ».

Ted Lasso a accumulé 509 millions de minutes d’écoute sur Apple TV+ au cours de la semaine après avoir remporté plusieurs Emmy Awards, dont celui de la meilleure série comique. Il se classe cinquième parmi les originaux de la semaine, et Nielsen dit qu’il aurait également fait le top 10 des originaux au cours de plusieurs semaines précédentes au cours de la deuxième saison de l’émission si Apple TV+ avait été inclus dans les classements précédents.

Selon le rapport, Apple TV+ sera désormais inclus dans les évaluations de Nielsen chaque semaine. Le service de streaming rejoindra Netflix, Disney+, Hulu et Amazon Prime Video.

Le graphique hebdomadaire de Nielsen présente également pour la première fois une série Apple TV + – Ted Lasso – alors que la plate-forme de streaming du fabricant d’iPhone rejoint Disney +, Hulu, Netflix et Prime Video d’Amazon pour être mesurée pour le classement. Les Simpsons sur Disney + ont également brisé le monopole d’un an de Netflix sur le top 10 des séries acquises.

C’est un grand pas pour Apple TV+, qui jusqu’à présent a été assez discret sur ses performances. Apple est connu pour inclure les performances d’Apple TV+ dans son activité globale de services, mais il n’a pas encore publié grand-chose en termes de métriques pour le seul service de streaming. Le nombre d’abonnés payants du service reste un mystère.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Apple TV+ continue d’ajouter de nouveaux films et séries à sa programmation d’origine. Pas plus tard qu’hier, le service a présenté « Invasion », une nouvelle série dramatique qui raconte l’histoire d’une invasion extraterrestre à travers les yeux de différentes personnes à travers le monde.

Contenu exclusif

Apple TV+

Contenu 100% exclusif pour le prix d’une tasse de café.

Avec TV+, vous pouvez regarder des émissions télévisées à gros budget bien produites par des réalisateurs célèbres et mettant en vedette des acteurs et actrices primés sur tous vos appareils Apple et avec jusqu’à six membres de votre groupe de partage familial.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.