Apple TV franchit le pas de la croissance et est désormais compatible avec Android TV | Divertissement

Apple TV reçoit de plus en plus d’investissements, bien que pour que le nombre d’abonnés augmente, il doit s’ouvrir aux appareils Android.

Apple TV a été lancée avec beaucoup d’intérêt de la part de l’industrie et Dès le premier instant, certaines séries ont été publiées qui ont eu plus de répercussion pour leurs distributions que pour leur qualité. Depuis, ils ont continué avec leurs propres productions, mais sans atteindre autant d’ampleur qu’on pourrait s’y attendre, ce qui les a peut-être conduits bon atterrissage sur Android Qu’est ce qu’ils font.

Il est vrai que, comme Prime Video, étant une plateforme qui sert principalement à promouvoir la marque, on peut penser qu’il est plus important d’étendre le nom d’Apple que d’atteindre un grand nombre d’abonnés. Mais pour être rentable, vous devez élargir votre clientèle et depuis quelques mois, il l’a également essayé via Android.

S’il y a des mois, il a commencé à être disponible via Chromecast avec Google TV, il fait maintenant le saut définitif vers cet écosystème et commence sa compatibilité avec les appareils qui utilisent Android TV.

9to5Google a signalé qu’à partir d’aujourd’hui Apple TV + peut être utilisé sur Android TV, en plus du service Nvidia Shield TV. La seule exigence est que les ordinateurs avec Android TV utilisent Android 8.0 ou version ultérieure, ce qui est déjà la règle générale.

L’application est déjà disponible dans le Google Play Store, même si elle n’est peut-être pas active dans toutes les régions pour le moment, mais vous pouvez sûrement téléchargez-le et essayez-le si vous voulez donner une chance à une plate-forme où vous trouverez sûrement quelque chose selon vos goûts parmi l’offre disponible, et cela ne cesse de grandir.

Bien qu’à l’heure actuelle il ait un prix d’abonnement de 4,99 euros par mois, il est possible de l’essayer gratuitement pendant 7 jours. Avec son arrivée sur Android TV, beaucoup font sûrement le saut vers un produit qui passe très inaperçu tant il y a tellement d’options disponibles sur le marché.