Apple TV+ : John Lithgow rejoint le casting de “Killers of the Flower Moon” de Martin Scorsese

John Lithgow est le dernier ajout de grand nom au casting de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, qui devrait sortir sur Apple TV + (et presque certainement dans les cinémas aussi0. Il rejoint Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons et le récemment ajouté Brendan Fraser.

John Lithgow, nominé aux Oscars, apparaîtra dans “Killers of the Flower Moon” de Martin Scorsese sur Apple TV+

Selon Variety, M. Lithgow (photo ci-dessus) jouera le rôle d’un procureur. Il est récemment apparu dans Perry Mason sur HBO, pour lequel il a reçu une nomination aux Emmy. L’acteur a également été nominé deux fois pour un Oscar. D’autres rôles notables incluent le rôle de Roger Ailes dans Bombshell et de Winston Churchill dans The Crown.

[Image credit: DFree / Shutterstock.com]