Apple TV+, la série à succès ‘Ted Lasso’, signe un accord de licence avec la Premier League anglaise

Tim Henman dit qu’Emma Raducanu aura besoin de temps pour réfléchir et planifier son avenir avant de se lancer et d’embaucher un nouvel entraîneur. La sensation du tennis britannique s’est séparée d’Andrew Richardson peu de temps après avoir remporté l’US Open en septembre. . Raducanu a choqué le monde du tennis en remportant l’US Open […] More