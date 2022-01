Apple TV+ : la série de grands noms ‘Manhunt’ et le biopic d’Audrey Hepburn en route

Deux travaux majeurs se dirigent vers Apple TV+. Une série limitée intitulée Manhunt a été commandée, et un biopic d’Audrey Hepburn est également en cours d’élaboration.

La série limitée « Manhunt » se dirige vers Apple TV+

Manhunt, est basé sur le livre de James Swanson et décrit la recherche de John Wilkes Booth, qui a assassiné le président américain Abraham Lincoln. Tobias Menzies devrait jouer le rôle d’Edwin Stanton, secrétaire à la guerre et ami du président Lincoln, a rapporté Variety. L’émission détaillera également les contributions de personnalités historiques noires telles que Mary Simms. Elle était une ancienne esclave du médecin qui a à la fois soigné l’assassin et lui a fourni un refuge. Monica Beletsky, qui a un accord global avec Apple TV+, sera scénariste, productrice exécutive et showrunner.

Audrey Hepburn Biopic dans Works

Dans d’autres nouvelles, Rooney Mara devrait jouer dans un biopic d’Audrey Hepburn sur lequel Apple travaille, selon Variety. Luca Guadagnino (Call Me by Your Name) dirigera, avec Michael Mitnick (The Giver) pour l’écriture du scénario. Mme Mara sera également productrice. Peu de détails sur l’intrigue étaient connus au moment de la rédaction de cet article, ni si la fonctionnalité apparaîtra uniquement sur Apple TV + ou sera également disponible dans les cinémas.