Apple TV+ lance la bande-annonce de la troisième et dernière saison de « Dickinson »

L’un des premiers Apple Originals à être disponible lorsque Apple a sorti TV+, Dickinson approche de sa troisième et dernière saison. Aujourd’hui, l’entreprise a dévoilé sa nouvelle bande-annonce.

Selon un communiqué de presse, au cours de la troisième et dernière saison, la période la plus productive d’Emily Dickinson en tant qu’artiste tombe au milieu de la guerre civile américaine qui fait rage et d’une bataille tout aussi féroce qui divise sa propre famille. Alors qu’Emily essaie de combler les fossés qui l’entourent, elle se demande si l’art peut aider à garder l’espoir vivant et si l’avenir peut être meilleur que le passé.

Aux côtés de Hailee Steinfeld dans la troisième saison de Dickinson sont de retour les membres de la distribution Toby Huss, Adrian Blake Enscoe, Anna Baryshnikov, Ella Hunt, Amanda Warren, Chinaza Uche et Jane Krakowski, ainsi que le rappeur Wiz Khalifa, qui rejoindra le spectacle encore une fois en tant que personnage de la Mort.

La troisième saison mettra également en vedette de nouvelles stars invitées, dont Ziwe en tant que Sojourner Truth, qui a également rejoint en tant qu’écrivain, Billy Eichner en tant que Walt Whitman et Chloe Fineman en tant que Sylvia Plath; ainsi que les favoris de retour Zosia Mamet dans le rôle de Louisa May Alcott et Will Pullen dans le rôle de Personne.

Dickinson est produit par Alena Smith; Michael Sugar et Ashley Zalta pour Sugar23 Productions ; Paul Lee et Josh Stern pour wiip ; Alex Goldstone pour le contenu anonyme ; Hailee Steinfeld ; Robbie MacDonald, qui écrit également ; Silas Howard, qui réalise également et Diana Schmidt. Alena Smith est également scénariste et showrunner. La série est produite par wiip, Anonymous Content et Sugar23.

Depuis ses débuts, Dickinson a reçu un Peabody Award et une nomination au GLAAD Media Award pour sa première saison. Steinfeld a été nominé par la Hollywood Critics Association pour les premiers HCA TV Awards dans la catégorie Meilleure actrice dans une série en streaming, catégorie Comédie.

Regardez la bande-annonce de la troisième et dernière saison de Dickinson ci-dessous :

