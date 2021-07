Apple TV+ marque aux Emmys avec 34 nominations, mené par le hit Ted Lasso

Les nominations aux prix pour les Primetime Emmys 2021 ont été annoncées aujourd’hui et Apple TV+ est en tête des catégories Comédie grâce au succès réconfortant Ted Lasso. La série a été classée dans la catégorie Meilleure comédie et Jason Sudeikis a été nominé pour le meilleur acteur principal dans une série comique. Le casting de Ted Lasso a remporté trois nominations pour le meilleur acteur de soutien avec une reconnaissance pour Brendan Hunt, Brett Goldstein et Nick Mohammed. Hannah Waddingham et Juno Temple ont également été nominées pour la meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique.

La performance de Ted Lasso aux Emmys reflète le succès que la comédie a connu lors d’autres remises de prix très médiatisées, notamment en remportant un Peabody Award et un Golden Globe de la meilleure série comique.

L’année dernière, Apple a reçu 18 nominations aux Primetime Emmy au total grâce en grande partie à sa série dramatique phare The Morning Show. Il a ensuite remporté une victoire pour la performance de l’acteur de soutien de Billy Crudup dans The Morning Show. Cette année, nous devrons attendre la cérémonie officielle des Emmy le 20 septembre pour voir si Apple TV+ convertit l’une de ses nominations 2021 en récompenses.

Notamment, The Morning Show n’était pas éligible pour l’Emmy de cette année car sa sortie de la saison deux a été retardée en raison de la pandémie. (La saison deux commence le 17 septembre, donc naturellement, Apple espère recevoir un accueil chaleureux lors de la saison des récompenses de l’année prochaine.)

La liste complète des nominations aux Emmy pour Apple TV+

Ted Lasso : Conception de production exceptionnelle pour un programme narratif (demi-heure) Ted Lasso : Casting exceptionnel pour un serviteur de série comique (2:00) : Cinématographie exceptionnelle pour une série à une seule caméra (demi-heure) Ted Lasso (Zach Braff, MJ Delaney, Declan Lowney) : réalisation exceptionnelle pour une série comique Boys State : réalisation exceptionnelle pour un programme documentaire/non fictionnel Ted Lasso (L’espoir qui vous tue, rend Rebecca géniale à nouveau) : montage exceptionnel sur une seule caméra pour une série comique Billie Eilish, The Word’s A Little Blurry: Montage d’images exceptionnel pour un programme de non-fiction Spécial Noël magique de Mariah Carey: Maquillage contemporain exceptionnel pour un programme de variété, de non-fiction ou de réalité Billie Eilish, The Word’s A Little Blurry: Direction musicale exceptionnelle Ted Lasso: Titre principal exceptionnel Thème Musique Ted Lasso (Jason Sudeikis) : acteur principal exceptionnel dans une série comique Ted Lasso (Brett Goldstein, Brendan Hunt, Nick Mohammed, Jeremy Swift) : acteur de soutien exceptionnel r Dans une série comique Ted Lasso (Hannah Waddingham, Juno Temple) : Meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique Central Park (Tituss Burgess, Stanley Tucci) : Meilleure voix off de personnage Mythic Quest (Anthony Hopkins) : Narrateur exceptionnel The Year Earth Changé (David Attenborough) : Narrateur exceptionnel Ted Lasso : Série comique exceptionnelle Boys State : Documentaire exceptionnel ou documentaire spécial Mythic Quest (Everlight) : Montage sonore exceptionnel pour une série comique ou dramatique (demi-heure) et animation Ted Lasso (L’espoir que Kills You : Montage sonore exceptionnel pour une série comique ou dramatique (demi-heure) et animation Billie Eilish, The Word’s A Little Blurry : Montage sonore exceptionnel pour un programme de fiction ou de réalité (une ou plusieurs caméras) Ted Lasso (The Hope That Kills You): Mixage sonore exceptionnel pour une série comique ou dramatique (demi-heure) et animation Bruce Springsteen’s Letter To You: Mixage sonore exceptionnel pour une série de variétés ou spéciale Billie Eilish, T He Word’s A Little Blurry : Mixage sonore exceptionnel pour un programme de fiction ou de réalité (caméra simple ou multiple) Ted Lasso (Pilote, Make Rebecca Great Again) : Écriture exceptionnelle pour une série comique Karaoké de covoiturage : Comédie courte, drame ou variété exceptionnelle Séries

Nous verrons si Apple recueille des victoires pour ses nominations lors de la cérémonie de remise des prix Primetime Emmy le 19 septembre.

En tant que service débutant axé sur les exclusivités et sans contenu de catalogue, Apple TV + a fait campagne de manière agressive pour la reconnaissance des récompenses avec sa liste d’originaux premium. Il espère s’imposer comme un service de streaming de premier plan avec du prestige pour attirer les meilleurs talents hollywoodiens et, en fin de compte, favoriser l’adoption de TV+ par les consommateurs avec des millions d’abonnés.

À ce jour, Apple a réussi la première partie de cet objectif et a des dizaines de titres en production mettant en vedette des acteurs et des réalisateurs de premier plan. Cependant, on ne sait pas exactement combien de personnes regardent des émissions Apple TV+… d’autant plus que les longues périodes d’essai gratuit expirent maintenant.

Apple n’a pas publié de chiffre définitif sur le nombre total d’abonnés ni de chiffres d’audience pour aucun de ses contenus. Cependant, il semble assez évident que le plus grand succès de l’entreprise à ce jour a été Ted Lasso, qui est devenu en quelque sorte un phénomène mondial. La saison deux de Ted Lasso démarre dans un peu plus d’une semaine, avec le premier épisode de la nouvelle saison diffusé le 23 juillet.

