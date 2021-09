Apple TV+ marque le 85e anniversaire de Jim Henson avec 3 épisodes spéciaux “Fraggle Rock”

Aujourd’hui aurait été le 85e anniversaire de Jim Henson, le créateur d’un spectacle que j’ai adoré en grandissant – Fraggle Rock. Pour fêter ça, Apple TV+ diffuse trois épisodes spéciaux.

Les trois épisodes sont maintenant disponibles pour regarder via Fraggle Rock: Rock On d’Apple TV +! section.

Les trois épisodes spéciaux comprennent :

“En bas à Fraggle Rock“, animée et produite par Jim Henson et mettant en vedette les interprètes, les artistes et bien sûr les marionnettes qui donnent vie à la série, cette émission spéciale d’une heure révèle la magie derrière la production de la série fantaisiste et fantastique. Diana Birkenfield et David Gumpel sont les producteurs.

“Doozer Musique“, une compilation musicale contenant les favoris de ces Doozers industrieux, notamment “Doozer Work Theme” et “Doozer Marching Song”, présente des introductions de Uncle Traveling Matt et Cotterpin Doozer et est produite par Jim Henson, Lawrence S. Mirkin et Duncan Kenworthy.

“Chansons Fraggles“, une autre compilation musicale qui met en lumière des airs populaires de la première saison de ” Fraggle Rock “, dont ” Friendship Song “, ” Beetle Song ” et ” Convincing John “, et est produite par Jim Henson, Lawrence S. Mirkin et Duncan Kenworthy.