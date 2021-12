Apple TV+, Netflix, Disney+ et d’autres conviennent d’injecter 330 millions de dollars dans du contenu français

Apple TV+, Netflix, Disney Plus et d’autres sociétés de streaming acceptent d’investir jusqu’à 330 millions de dollars dans du contenu français dans le cadre d’un accord qui dure depuis des mois. Selon les rapports, Netflix à lui seul sera responsable de jusqu’à 225 millions de dollars.

Cette décision intervient après que le groupe a signé un accord avec les autorités françaises de l’audiovisuel (CSA) et les verra investir 20% de leurs revenus annuels dans le contenu français. Selon Variety, le CSA « s’attend à ce que l’investissement se situe entre 250 millions d’euros (282 millions de dollars) et 300 millions d’euros (330 millions de dollars) en moyenne par an ». De plus, la France n’est probablement que le premier pays européen à rechercher des investissements.

Le pacte fournit des orientations spécifiques sur les nouvelles obligations d’investissement qui ont été publiées dans le décret français sorti en juillet et découlant de la mise en œuvre de la directive sur les services de médias audiovisuels (SMAV). La législation a été proposée par la Commission européenne pour égaliser les règles du jeu entre les géants du streaming et les acteurs existants à travers l’Europe. La France est le premier pays à s’être doté d’une nouvelle réglementation dans le cadre de l’AVMS ; d’autres pays de l’UE devraient suivre le cours.

Le rapport note que Netflix, Amazon et Disney + ont signé le pacte tandis que cinq autres devraient le faire avant la fin de l’année.

Sur les 20 % que les sociétés de streaming devront investir, Variety note que 80 % seront réservés aux émissions, films et documentaires qui seront diffusés dans le monde entier, pas seulement en France. Le reste ira sur les sorties en salles.

Les streamers devront consacrer 80 % des 20 % investis dans le contenu français à des œuvres audiovisuelles, telles que des émissions, des films et des documentaires qui seront diffusés en avant-première mondiale sur la plateforme. Les 20 % restants, soit 4 % du chiffre d’affaires total des streamers en France, seront investis dans des films qui sortiront en salles et seront soumis aux règles strictes de fenêtrage du pays.

Les chaînes de télévision locales contribuent déjà à la création de contenu local et cette décision est conçue pour garantir que les streamers fassent de même. Il est difficile de voir un vrai perdant ici aussi, les fournisseurs de contenu en streaming obtenant plus de contenu à montrer aux clients, les créateurs de contenu français ayant la possibilité de créer plus de contenu et les téléspectateurs voyant plus de contenu français apparaître sur leurs téléviseurs.