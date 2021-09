Apple TV+ News : ‘Swagger’ fait ses débuts le 29 octobre, la renaissance de ‘Yo Gabba Gabba’, John Lithgow rejoint ‘Sharper’

La première saison de l’émission télévisée “Swagger” axée sur le basket-ball devrait être diffusée le vendredi 29 octobre, a annoncé aujourd’hui Apple.



“Swagger” est une série dramatique inspirée de l’enfance de la superstar des Brooklyn Nets Kevin Durant et de son expérience en tant que jeune basketteur talentueux courtisé par les recruteurs.

Inspiré par les expériences de Durant, “Swagger” explore le monde du basket-ball des jeunes, et les joueurs, leurs familles et leurs entraîneurs qui marchent sur la fine ligne entre les rêves et l’ambition, et l’opportunisme et la corruption. En dehors du terrain, la série révèle ce que c’est que de grandir en Amérique.

La série de 10 épisodes devrait mettre en vedette Isaiah Hill, O’Shea Jackson Jr. et Quvenzhané Wallis. Kevin Durant a participé à la création de la série aux côtés de Reggie Rock et Brian Grazer.

Lors de la première de l’émission le 29 octobre, les trois premiers épisodes seront disponibles, avec de nouveaux épisodes à suivre chaque vendredi.

Dans d’autres actualités Apple TV+, John Lithgow a été choisi pour le thriller ‌Apple TV+‌ “Sharper”, et il jouera aux côtés de Julianne Moore. “Sharper” suit l’histoire d’une femme qui se fraie un chemin à travers le monde de l’élite riche de Manhattan.

Apple a également signé un accord pour la populaire émission de télévision pour enfants “Yo Gabba Gabba”. Apple est en train de créer une nouvelle série “Yo Gabba Gabba” de 20 épisodes et a également acquis les droits de toutes les émissions télévisées et spéciales précédentes “Yo Gabba Gabba”.

Meilleures histoires

Premier épisode de la saison 2 de ‘See’ sur Apple TV+

Le premier épisode de la deuxième saison de la série originale Apple TV+ “See” a été diffusé sur Apple TV+, avec de nouveaux épisodes diffusés sur la plate-forme chaque semaine le vendredi. La deuxième saison de la série se déroulera sur huit épisodes. Selon Apple, il comprendra l’histoire de Baba Voss, interprété par l’acteur principal Jason Momoa, tentant de retrouver sa famille. La première saison de l’émission…

Apple TV + Show ‘Dickinson’ se terminera après la saison 3, qui débutera le 5 novembre

“Dickinson” a été l’une des premières émissions de télévision à être disponible sur le service de streaming Apple TV + lors de son lancement en novembre 2019, et elle devrait se terminer avec la troisième saison, a annoncé Apple aujourd’hui. La saison deux de “Dickinson” a été créée plus tôt cette année et la saison trois devrait être diffusée le vendredi 5 novembre. Dans la troisième saison, Emily Dickinson (jouée par Hailee Steinfeld) la voit …

Le premier épisode de la saison 2 de “Ted Lasso” fait ses débuts sur Apple TV+

“Ted Lasso”, le programme le plus regardé sur Apple TV +, a vu ses débuts dans l’épisode d’ouverture de la saison deux sur le service de streaming aujourd’hui. Apple célèbre la première en offrant à la série comique une prise de contrôle animée en pleine page sur la page d’accueil de son site Web. “Ted Lasso” voit Jason Sudeikis faire revivre son personnage de Ted Lasso qui a fait ses débuts lors de la couverture de 2013 de la NBC Sports English Premier League. Dans le …

La deuxième saison de l’émission Apple TV+ ‘Little America’ commencera à tourner début 2022

Le tournage de la deuxième saison de la célèbre émission Apple TV+ “Little America” ​​aura lieu au début de l’année prochaine, selon la co-créatrice de la série Emily V. Gordon. Le calendrier de tournage a été révélé dans un tweet de Gordon, qui a co-écrit la série d’anthologies d’immigrants avec Kumail Nanjiani. La réponse de Gordon à une question sur l’émission impliquait que le tournage avait été retardé par la crise sanitaire mondiale. “O…

Apple TV + partage la bande-annonce de la «fondation» de la série Sci-Fi avant la première du 24 septembre

Apple TV+ a partagé aujourd’hui la bande-annonce officielle de la série de science-fiction très attendue “Foundation” avant sa première le 24 septembre. Basé sur les romans à succès d’Isaac Asimov, Apple dit que “Foundation” est une saga épique relatant un groupe de exilés dans leur voyage monumental pour sauver l’humanité et reconstruire la civilisation au milieu de la chute de l’Empire galactique. Lorsque le révolutionnaire Dr Hari Seldon…

Regardez la bande-annonce de la saison 2 de la série dramatique Apple TV+ « Truth Be Told »

Apple a partagé aujourd’hui la bande-annonce de la deuxième saison de la série dramatique d’anthologie “Truth Be Told”, avec Octavia Spencer et Kate Hudson. Le premier épisode sera diffusé sur Apple TV + le vendredi 20 août, avec des épisodes supplémentaires à suivre tous les vendredis. “Truth Be Told” descend dans le monde des vrais podcasts criminels. Dans la saison deux, Spencer reprend son rôle de podcasteuse Poppy Parnell alors qu’elle plonge…

Apple organise un événement de projection de la deuxième saison de “Ted Lasso” avant la première mondiale la semaine prochaine

Avant sa première mondiale la semaine prochaine, Apple a organisé aujourd’hui une projection de la saison deux de la série comique à succès Apple TV+ “Ted Lasso” au Pacific Design Center de Los Angeles, en présence des acteurs et des créateurs de l’émission, notamment Le PDG d’Apple, Tim Cook. “Ted Lasso” a été diffusé pour la première fois l’année dernière en tant que l’une des premières séries originales pour la plate-forme Apple TV + et s’est depuis développé en…

Apple publie une bande-annonce pour la deuxième saison de ‘See’ avant la première du 27 août

Apple a publié aujourd’hui la bande-annonce de la deuxième saison de son émission originale Apple TV+ “See”, qui sera diffusée en première avec un épisode sur la plate-forme le 27 août, avec de nouveaux épisodes tous les vendredis. La deuxième saison de l’émission se déroulera sur un total de huit épisodes. “See” a été l’une des premières émissions à être diffusée sur Apple TV + en 2019 et met en vedette Jason Momoa, Dave Bautista et Alfre …

Apple partage la bande-annonce de “The Problem With Jon Stewart”, une émission qui sera accompagnée d’un podcast

Apple a partagé aujourd’hui une bande-annonce pour “The Problem with Jon Stewart” et a annoncé un podcast compagnon pour l’émission, avant sa première le jeudi 30 septembre. Stewart lui-même joue et produit l’émission d’actualité, dans ce qui sera le la première série de l’ancien animateur de “Daily Show” depuis qu’il a quitté Comedy Central en 2015. Apple décrit la série comme suit : “Le problème…

Apple TV+ partage la bande-annonce de la série de comédies musicales « Schmigadoon ! » Avant la première du 16 juillet

Apple a annoncé aujourd’hui la sortie de la bande-annonce officielle de la prochaine série de comédie musicale “Schmigadoon!” avant sa première le 16 juillet sur Apple TV+. Une parodie des comédies musicales emblématiques de l’âge d’or, Apple dit “Schmigadoon!” met en vedette Cecily Strong et Keegan-Michael Key en couple lors d’un voyage de randonnée conçu pour revigorer leur relation qui découvre une ville magique vivant dans les années 40…