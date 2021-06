Apple TV+ nominé pour 25 différents Daytime Emmy Awards

Les productions originales d’Apple TV+ continuent d’être acclamées par la critique. La plate-forme de streaming d’Apple pour les films et les émissions de télévision a été nominée aujourd’hui pour 19 Daytime Emmy Awards, en plus des six nominations annoncées précédemment, ce qui a donné 25 nominations cette année.

Les Daytime Emmy Awards sélectionnent et récompensent les meilleures émissions de la programmation télévisée de jour. Apple TV+ a reçu des nominations pour des émissions comme « Long Way Up », « Ghostwriter » et « Helpsters » pour s’être distinguée en tant que contenu de qualité pour les enfants.

Les gagnants seront annoncés lors d’une cérémonie virtuelle organisée par la National Academy of Television Arts and Sciences les 17 et 18 juillet.

Apple a été honoré aujourd’hui par 19 nominations supplémentaires aux Daytime Emmy Awards dans les catégories Enfants et animation et Style de vie, en plus des six nominations précédemment annoncées dans les catégories artisanat, ce qui porte le total à 25 nominations cette année. Les Daytime Emmy Awards récompensent les réalisations exceptionnelles dans la programmation télévisée de jour et les gagnants de ces catégories seront annoncés par la National Academy of Television Arts and Sciences lors de cérémonies virtuelles les 17 et 18 juillet 2021.

L’année dernière, “Ghostwriter” et “Peanuts in Space: Secrets of Apollo 10” ont été les premières émissions d’Apple TV + (et également d’un service de streaming) à remporter un Daytime Emmy. En mars de cette année, Apple TV+ a également remporté son premier Golden Globe avec Ted Lasso.

Découvrez toutes les nominations Apple TV+ pour les Daytime Emmy Awards ci-dessous :

Meilleur jeune interprète dans une série de fiction de jour pour Isaac Arellanes pour « Ghostwriter » Équipe de rédaction exceptionnelle pour le programme de fiction de jour pour « Ghostwriter » Stillwater” Équipe de rédaction exceptionnelle pour un programme d’animation préscolaire pour “Stillwater” Équipe de mise en scène exceptionnelle pour un programme d’animation préscolaire pour “Stillwater” Montage exceptionnel pour un programme d’animation préscolaire pour “Stillwater” Programme d’animation de jour pour classe spéciale exceptionnelle pour “Here We Are: Notes for Living on Planet Earth” Équipe de réalisation exceptionnelle pour un programme d’animation de jour pour “Here We Are: Notes for Living on Planet Earth” Montage exceptionnel pour un programme d’animation de jour pour “Here We Are: Notes for Living on Planet Earth” Mixage sonore exceptionnel et montage sonore pour un programme d’animation de jour pour « Here We Are : Notes for Living on » Planet Earth” Performance limitée exceptionnelle dans un programme pour enfants pour Derek Gaines dans “Helpsters” Équipe de réalisation exceptionnelle pour un programme de visionnement préscolaire, pour enfants ou en famille pour “Helpsters” Montage de plusieurs caméras exceptionnel pour “Helpsters” Programme exceptionnel de voyage, d’aventure et de nature pour ” Long Way Up” Montage de plusieurs caméras exceptionnel pour “Long Way Up” Mixage et montage sonore exceptionnels pour “Long Way Up” Programme abrégé pour enfants exceptionnel pour “Helpsters Help You”

“Ghostwriter” et “Stillwater” ont également été précédemment nominés pour six prix d’artisanat combinés.

