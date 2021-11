Apple TV+ nomme Erin May de 20th Television en tant que nouveau cadre supérieur de la création

Erin May, vice-présidente du développement dramatique chez 20th Television, a été signée par Apple TV + pour devenir un nouveau cadre créatif senior, selon un nouveau rapport.

Selon un rapport de Deadline, May rejoindra Apple TV + le 8 novembre et devrait travailler dans les bureaux du streamer à Culver City.

Après avoir été en charge du développement dramatique à 20th Television, propriété de Disney Television Studios, May est responsable d’émissions comme Washington Black et Swiss Family Robinson, note Deadline.

May rejoint Apple en provenance de 20th Television, qui fait partie des studios de télévision Disney, où elle travaillait depuis plus d’une décennie, plus récemment en tant que vice-présidente du développement dramatique. Citant l’objectif de créer un espace sûr pour que les écrivains racontent des histoires provocatrices et sous-représentées à la télévision comme principe directeur au cours de son mandat, elle a supervisé le développement créatif, la production et la dotation de séries telles que Washington Black, avec Selwyn Hinds et Sterling K . Brun; Notre genre de personnes de Karin Gist et Lee Daniels; Danny Strong et Dopesick de Barry Levinson, Swiss Family Robinson de Ron Moore; et les coups de feu de Reggie Rock Bythewood et Gina Prince Bythewood.

Apple TV+ a déjà une solide gamme d’émissions dramatiques, mais c’est une catégorie dans laquelle les streamers ne peuvent jamais avoir trop de succès. Apple TV+ espère que May pourra faire sa magie et apporter plus de gagnants sur nos écrans.

