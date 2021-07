Apple TV+ Originals remporte trois Daytime Emmys

Apple Originals a reçu 35 nominations aux Primetime Emmy cette année, la plupart dirigées par Ted Lasso. Au cours de ce week-end, les gagnants des Daytime Emmys ont été annoncés et Apple a gagné dans trois catégories.

Selon Variety, pour la catégorie “Programme d’animation de jour exceptionnel en classe spéciale”, l’original Apple “Here We Are: Notes for Living on Planet Earth” a remporté le prix. L’animation a également remporté la catégorie « Réalisation individuelle exceptionnelle en animation », avec l’animatrice 3D Anne Moth.

Enfin, pour « Montage exceptionnel pour un programme d’animation préscolaire », l’Apple Original « Stillwater » a également remporté le prix.

Les Daytime Emmy Awards ont été présentés ce week-end et les cérémonies en direct sont également disponibles sur le Web et sur l’application Emmy pour les appareils iOS.

Les gagnants des 73e Primetime Emmy Awards annuels seront annoncés lors d’une cérémonie télévisée le 19 septembre 2021, lorsque nous saurons si Ted Lasso apportera des prix supplémentaires à Apple TV+.

“Depuis son lancement il y a moins de deux ans, ce que nous avons le plus chéri est peut-être de regarder des programmes comme” Ted Lasso “, ” Mythic Quest “, ” Central Park “, ” Billie Eilish: The World’s A Little Blurry “, ” Servant ” et plus encore. être adopté avec tant de passion par le public du monde entier », a déclaré Zack Van Amburg, responsable de la vidéo mondiale d’Apple. “Nous continuons d’être captivés par les histoires personnelles de téléspectateurs qui ont été profondément touchés par ces personnages brillants et les voyages qu’ils ont effectués avec eux. De la part de nous tous chez Apple, nous adressons nos plus chaleureuses félicitations à tous ceux qui ont contribué à donner vie à ces histoires uniques et à cette distinction bien méritée.

Pour en savoir plus sur les nominés Apple Originals pour les Emmys, cliquez ici.

