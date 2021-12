Apple TV+ partage un aperçu de 8 minutes dans les coulisses du film à succès « Finch »

Le service de streaming Apple TV+ a partagé une vidéo de près de 8 minutes qui nous donne à tous un aperçu approfondi des coulisses du film à succès Finch.

La vidéo présente la star du film Tom Hanks ainsi que d’innombrables personnes derrière les caméras, ce qui nous permet de mieux comprendre ce qui a présidé à la réalisation d’un tel film, y compris les costumes incroyables impliqués.

Découvrez les coulisses ultimes de Finch, une histoire puissante et captivante sur le voyage d’un homme avec son chien et un robot nouvellement construit. Diffusez Finch sur Apple TV+ https://apple.co/_Finch Tom Hanks est Finch, un homme qui se lance dans un voyage émouvant et puissant pour trouver un nouveau foyer pour sa famille improbable – son chien bien-aimé et un robot nouvellement créé – dans un monde dangereux et ravagé.

Vous pouvez regarder Finch sur Apple TV+ dès maintenant, avec l’abonnement de 4,99 $ par mois également disponible dans le cadre du forfait d’abonnement Apple One. Si vous payez déjà pour Apple Music et Apple Arcade ainsi que d’autres services Apple, Apple One pourrait absolument vous faire économiser de l’argent.

Si vous voulez profiter de Finch avec style, n’oubliez pas de consulter notre liste des meilleures offres Apple TV sur le marché aujourd’hui. Vous ne voulez pas regarder le film sur une Apple TV ? Le service Apple TV+ est désormais disponible sur toutes sortes d’appareils, y compris les consoles de jeux, les clés de streaming et les téléviseurs intelligents.

Contenu exclusif

Apple TV+

Contenu 100% exclusif pour le prix d’une tasse de café.

Avec TV+, vous pouvez regarder des émissions télévisées bien produites et à gros budget de réalisateurs célèbres et mettant en vedette des acteurs et actrices primés sur tous vos appareils Apple et avec jusqu’à six membres de votre groupe de partage familial.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.