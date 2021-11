The Oprah Conversation est une émission Apple TV + qui voit Oprah Winfrey discuter de toutes sortes de choses avec des gens et le dernier épisode, mettant en vedette Will Smith, est un cracker. Vous pouvez avoir une idée de ce qui vous attend en regardant un nouveau clip de l’épisode partagé sur la chaîne YouTube d’Apple TV.

L’épisode, qui a été diffusé la semaine dernière, allait toujours être génial grâce au sujet impliqué – Will Smith est bien plus que le Fresh Prince ces jours-ci.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Voici comment Apple a annoncé l’épisode :

Apple a annoncé aujourd’hui que l’acteur, rappeur et producteur aux multiples facettes Will Smith sera le prochain invité d’Oprah Winfrey dans « The Oprah Conversation », diffusé le vendredi 5 novembre sur Apple TV+. Will Smith, lauréat d’un Grammy Award et quatre fois NAACP Image Award, est l’un des acteurs et artistes les plus titrés de tous les temps. Dans cette discussion révélatrice mais charmante, Oprah et Smith plongent profondément dans ses nouveaux mémoires dans lesquels Smith partage ses réflexions franches sur des histoires de famille tacites, des moments déterminants pour la vie, l’autodestruction, la maladie subtile du succès matériel, des moments de courage, la la sagesse d’un enfant et le pouvoir du rire.

Quant au clip, Smith parle de son expérience avec le racisme, comme indiqué dans son nouveau livre.

Avant ses nouveaux mémoires (Will), Will Smith s’assoit avec Oprah pour discuter des nombreux événements de la vie qui ont contribué à son histoire. Ici, il discute de sa perception de la comédie traversant les divisions raciales et des cas de racisme qu’il a vécus tout au long de sa carrière.

Vous pouvez regarder cet épisode, et plus encore, y compris Dolly Parton, Barack Obama et d’autres sur Apple TV + maintenant – je suggère de commencer par celui-ci.

Si vous voulez profiter de The Oprah Conversation avec style, n’oubliez pas de consulter notre liste des meilleures offres Apple TV sur le marché aujourd’hui.

Contenu exclusif

Apple TV+

Contenu 100% exclusif pour le prix d’une tasse de café.

Avec TV+, vous pouvez regarder des émissions télévisées à gros budget bien produites par des réalisateurs célèbres et mettant en vedette des acteurs et actrices primés sur tous vos appareils Apple et avec jusqu’à six membres de votre groupe de partage familial.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Des visuels éclatants

Review: L’écran de la Nintendo Switch OLED est à couper le souffle

La Nintendo Switch OLED est l’une des consoles les plus en vogue cette année, offrant un certain nombre d’améliorations par rapport aux versions précédentes de Switch et constitue un excellent système familial. Mais vaut-il le prix demandé de 350 $ ?