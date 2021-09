Apple TV + partage un nouveau premier regard sur la « Fondation » avant sa première le 24 septembre

Apple TV + a partagé une nouvelle vidéo de premier aperçu pour l’émission extrêmement excitante de la Fondation avant sa première le 24 septembre – le même jour, nous verrons l’arrivée du meilleur iPhone de tous les temps – l’iPhone 13.

Partagée sur YouTube, la vidéo présente des scènes de l’émission tandis que les stars parlent de ce à quoi nous pouvons nous attendre lors de sa première la semaine prochaine.

Regardez la vidéo et préparez-vous à être excité pour vendredi!

La plus grande œuvre de science-fiction de tous les temps arrive enfin à l’écran. Voici un aperçu exclusif du chef-d’œuvre épique d’Isaac Asimov, Foundation. À venir le 24 septembre, uniquement sur Apple TV+ https://apple.co/_Foundation Basé sur les romans primés d’Isaac Asimov, Foundation raconte la chronique d’un groupe d’exilés dans leur voyage monumental pour sauver l’humanité et reconstruire la civilisation au milieu de la chute de l’Empire galactique.

Ce n’est que la dernière émission de haut niveau à venir sur Apple TV + et elle arrive une semaine après que la deuxième saison de The Morning Show a également fait ses débuts. Ce sont de grosses semaines pour Apple avec l’arrivée de l’iPhone 13 et d’autres annonces de nouveaux matériels, mais c’est aussi une énorme période pour le contenu Apple TV+.

Si vous voulez profiter de Foundation avec style, n’oubliez pas de consulter notre liste des meilleures offres Apple TV sur le marché aujourd’hui.

