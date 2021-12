Apple TV+ partage une bande-annonce de son podcast « Wild Things: Siegfried & Roy » avant les débuts du 12 janvier

Apple TV + a partagé une nouvelle bande-annonce pour le prochain podcast Wild Things: Siegfried & Roy avant ses débuts le 12 janvier 2022. Le podcast se concentrera sur les célèbres magiciens et cette tristement célèbre attaque de tigre.

Apple a fait cette annonce via un communiqué de presse, affirmant que les deux premiers épisodes du nouveau podcast feront leurs débuts le 12 janvier et qu’un nouvel épisode sortira chaque semaine par la suite. L’émission durera huit épisodes au total.

En près d’un demi-siècle, Siegfried & Roy a donné 30 000 spectacles devant des millions de personnes. Bien que les illusionnistes nés en Allemagne et les icônes de la culture pop soient très célèbres, une grande partie de leur vie privée, des personnages publics excentriques et le spectacle final tragique sont restés entourés de mystère… jusqu’à présent. Le cinéaste et journaliste d’investigation primé aux Emmy Awards Steven Leckart passe derrière le rideau de velours pour révéler des moments choquants, des détails surprenants et des vérités cachées sur deux hommes qui ont été plébiscités par des millions de fans, raillés par les médias, critiqués par les défenseurs du bien-être des animaux et scrutés sans cesse par le public.

Écrit et narré par le journaliste et réalisateur primé aux Emmy Awards Steven Leckart, Wild Things : Siegfried & Roy fait partie d’un nombre croissant de podcasts Apple Original qui peuvent être diffusés dans l’application Apple Podcasts. Aucun abonnement Apple TV+ n’est requis, malgré la marque maladroite.

Si vous souhaitez profiter d’Apple TV+ avec style, n’oubliez pas de consulter notre liste des meilleures offres Apple TV sur le marché aujourd’hui.

Contenu exclusif

Apple TV+

Contenu 100% exclusif pour le prix d’une tasse de café.

Avec TV+, vous pouvez regarder des émissions télévisées bien produites et à gros budget de réalisateurs célèbres et mettant en vedette des acteurs et actrices primés sur tous vos appareils Apple et avec jusqu’à six membres de votre groupe de partage familial.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.