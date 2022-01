Apple TV+ plonge dans la conception sonore de sa série animée ‘El Deafo’

Quelques jours après ses débuts, Apple TV+ a partagé un aperçu des coulisses de sa nouvelle série animée « El Deafo ».

La vidéo plonge dans la conception sonore de la série. Vous pouvez en apprendre davantage dans la vidéo ci-dessous :

L’auteur et productrice exécutive Cece Bell explique comment sa perte auditive se reflète dans la nouvelle série El Deafo, et comment la conception sonore spécifique est un moyen significatif de partager son expérience avec les autres.

La nouvelle série animée suit l’histoire de Cece (Finigan) qui perd l’ouïe et retrouve son super-héros intérieur.

« El Deafo » suit la jeune Cece perspicace (exprimée par Finigan) alors qu’elle perd son audition et trouve son super-héros intérieur. Aller à l’école et se faire de nouveaux amis peut être difficile. Devoir faire les deux tout en portant une prothèse auditive encombrante sur votre poitrine ? Cela prend des super-pouvoirs ! Avec un peu d’aide de son alter ego de super-héros El Deafo, Cece apprend à embrasser ce qui la rend extraordinaire. La série Apple Original est produite et écrite par Will McRobb (« Les aventures de Pete & Pete », « Harriet l’espion »). Auteur Cece Bell exécutif produit et raconte la série. « El Deafo » est co-exécutif produit par Claire Finn pour Lighthouse Studios et réalisé par Gilly Fogg (« Bob the Builder »), avec Mike Andrews en tant que compositeur et mettant en vedette la musique originale de Katie Crutchfield de Waxahatchee.

Si vous n’avez pas vu la bande-annonce de la nouvelle série, vous pouvez la consulter ci-dessous :

« El Deafo » est désormais diffusé sur Apple TV+. Si vous souhaitez découvrir la série dans la meilleure qualité possible, consultez notre liste des meilleurs téléviseurs pour Apple TV 2021.

