Apple TV pourrait bientôt être lancé en Chine après l’approbation du gouvernement

La Chine pourrait voir le premier Apple TV être lancé dans le pays depuis plus de 15 ans, selon le blog chinois Sina et Weibo leaker Voooolks.

La semaine dernière, Apple a annoncé la deuxième génération d’Apple TV 4K avec la puce A12 à l’intérieur, une télécommande Siri redessinée et le support HDMI 2.1 dans son événement «Spring Loaded».

Comme indiqué par Sina, Apple a reçu l’approbation réglementaire pour le décodeur en Chine, accordée par l’Administration générale de la presse et de la publication avec l’Administration d’État de la radio, du cinéma et de la télévision.

On ne sait toujours pas quel décodeur la société pourra sortir en Chine. Ce qui rend cette nouvelle plus intéressante, c’est le fait que les services Apple tels que iTunes Movies, Apple TV +, Apple Music et Apple Arcade ne sont pas disponibles sur le marché chinois. Il est possible, quoique plutôt improbable, qu’Apple lance TV + en Chine aux côtés de la nouvelle Apple TV.

Pour l’instant, l’Apple Store chinois ne mentionne rien sur l’Apple TV. Aux États-Unis, la société commencera à accepter les commandes le 30 avril avec la sortie prévue dans la seconde quinzaine de mai.

Le nouveau décodeur a été annoncé la semaine dernière et commencera à 179 $ avec 32 Go de stockage. Il peut aller à 199 $ avec 64 Go de stockage.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: