Apple TV + poursuit sa série d’offres de films à gros budget et décroche un film avec George Clooney et Brad Pitt

Apple a décroché un autre package de films à gros budget pour son service de streaming Apple TV +. Réalisé et écrit par Jon Watts, mieux connu pour avoir réalisé les films Spider-Man, le film encore sans titre mettra en vedette George Clooney et Brad Pitt.

Comme le rapporte Deadline, le film sortira en salles avant d’être diffusé sur Apple TV+. Le prix exact du package n’a pas été divulgué, mais il s’élevait probablement à des centaines de millions étant donné que l’offre d’Apple s’est heurtée aux intérêts de Netflix, Amazon, Sony, Lionsgate et d’autres studios.

Apple TV + a toujours été imaginé comme un service de télévision et de cinéma original, mais dès le départ, le pipeline de films semblait quelque peu clairsemé, avec peut-être une poignée de documentaires et deux ou trois blockbusters par an.

Après le succès du film de guerre de Tom Hanks Greyhound en juillet 2020, Apple a notamment intensifié ses ambitions cinématographiques d’origine. En avril, Apple a embauché Jessie Henderson, directrice de WarnerMedia, pour l’aider à gérer l’expansion de sa gamme de films.

Récemment, The Information a rapporté qu’Apple prévoyait d’augmenter considérablement la production de contenu TV + en 2022, en publiant une nouvelle série ou un nouveau film original chaque semaine. Cela se compare à environ 35 versions originales en 2020 et 40 en 2021.

En plus des dizaines de projets télévisés en cours de production et de développement, la liste des films d’Apple comprend de grands noms comme “Killers of the Flower Moon” de Martin Scorsese, “Emancipation” avec Will Smith, Will Ferrell et la comédie musicale “Spirited” de Ryan Reynold, un Chris Evans et Scarlette Johansson s’associent dans l’aventure romantique ‘Ghosted’, ‘Raymond and Ray’ avec Ewan McGregor et Ethan Hawke, ‘Kitbag’ de Ridley Scott, le thriller de Julianne Moore ‘Sharper’, ‘Snow Blind’ dirigé par Jake Gyllenhaal et des ensembles de étoiles dans ‘Argylle’ et ‘The Greatest Beer Run Ever’.

