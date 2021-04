Apple TV + prévoit d’augmenter le taux de production de films originaux et embauche un ancien dirigeant de WarnerMedia

Selon un nouveau rapport de The Information, Apple a embauché Jessie Henderson de WarnerMedia alors que la société cherche à accroître ses investissements dans la production de films originaux.

La nouvelle recrue rejoindra la division Apple Original Films alors qu’Apple cherche à augmenter le nombre de films qu’elle produit. Le rapport indique qu’Apple augmente son objectif de production pour les films TV +, augmentant par rapport à l’attente initiale de 10 à 12 par an.

Le chiffre de 10 à 12 remonte à une interview publique des dirigeants d’Apple, Zack Van Amburg et Jamie Erlicht, tenue avec le New York Times en 2019, lors du premier lancement de TV +. À l’époque, ils décrivaient la stratégie cinématographique d’Apple comme «modeste et soigneusement réfléchie, pas plus de 12 films par an».

En termes de production réelle, la bibliothèque TV + comprend actuellement 17 films et le service est disponible depuis environ seize mois, il a donc atteint environ le rythme d’un par mois à ce jour.

Cependant, le rapport The Information d’aujourd’hui indique qu’Apple a augmenté ses ambitions et souhaite produire plus de films à un rythme plus rapide à l’avenir. Cette année, nous avons déjà vu Apple conclure des accords importants avec Imagine Entertainment et Skydance Animation pour renforcer encore sa sélection de films.

Il a été dit qu’Apple avait constaté un fort engagement du public grâce à la poignée de films sortis par TV +, y compris “ Greyhound ” et “ Palmer ” de Tom Hanks avec Justin Timberlake. ‘Wolfwalkers’ original d’Apple a également été bien accueilli par le public et la critique, remportant une nomination aux Oscars pour le meilleur long métrage d’animation.

Chez WarnerMedia, Henderson a supervisé des longs métrages pour HBO Max dans son rôle de vice-présidente exécutive. The Information dit qu’elle travaille maintenant en étroite collaboration avec le responsable du développement des fonctionnalités d’Apple, Matt Dentler.

Les prochains films originaux d’Apple incluent «Swan Song» et «The Sky Is Everywhere», produits en partenariat avec A24. D’autres projets phares de télévision et de films comme «Killers of the Flower Moon», réalisé par Martin Scorsese, et «Emancipation», avec Will Smith, sont actuellement en production.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: