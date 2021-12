Apple TV+ produira le film « Bad Blood » de Theranos, avec Jennifer Lawrence dans le rôle d’Elizabeth Holmes

Apple TV+ a officiellement signé pour produire et distribuer une longue adaptation en préparation du livre « Bad Blood », qui dissèque la chute de Theranos et de sa fondatrice de Steve Jobs, Elizabeth Holmes.

Comme l’a rapporté Deadline, les studios Apple Original Films et Legendary Entertainment coproduisent le film, réalisé par Adam McKay et interprété par Jennifer Lawrence dans le rôle de Holmes.

L’annonce fait suite à l’annonce d’un premier accord signé entre Apple et la société de production d’Adam McKay pour son pipeline de films.

Theranos était autrefois considérée comme l’une des entreprises les plus avant-gardistes de la Silicon Valley, affirmant avoir développé un système de test sanguin rapide qui ne nécessitait qu’une simple piqûre au doigt pour identifier les maladies, y compris le VIH. Cependant, il a été révélé plus tard que Theranos n’avait pas réellement utilisé sa technologie pour effectuer les diagnostics envoyés aux clients et que ses machines dites « Edison » n’étaient pas vraiment très fiables.

La société s’est rapidement effondrée et la SEC a inculpé Theranos de fraude en 2018. Elizabeth Holmes elle-même fait également face à des accusations de fraude par fil, ayant déjà été décrite comme le prochain Steve Jobs (et se faisant passer pour plusieurs de ses traits, y compris le col roulé noir). Le procès est actuellement en cours.

L’adaptation cinématographique de Bad Blood est en préparation depuis près de six ans. Il appartenait à l’origine à Legendary seul, mais Apple l’a rejoint ces derniers mois.

Il s’agit du deuxième projet Apple TV+ pour Jennifer Lawrence, qui est déjà à bord pour un nouveau biopic Apple Original sur la vie de Sue Mengers.

