Apple TV + propose le contenu de la plus haute qualité parmi tous les services de streaming

Une nouvelle étude révèle qu’Apple TV + a le contenu de la plus haute qualité par rapport à Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney + et Hulu. L’analyse de Self Financial utilise les scores IMDb avec les données des clients américains.

L’étude a révélé que même si Apple TV + avait le score IMDb moyen le plus élevé pour ses titres (7,24), il y avait moins de 70 titres parmi lesquels choisir.

En termes de bibliothèques de contenu, Apple TV + a le pourcentage le plus élevé de «bon» et «excellent» à près de 86%. Mais, encore une fois, il a la plus petite offre avec seulement 65 titres.

Le service de streaming d’Apple a également plus de contenu 4K HDR que HBO Max et une qualité moyenne supérieure (7,13 IMDb) que Netflix (6,94), Disney + (6,63) et HBO Max (7,01).

«En tant que nouveau service, Apple a choisi de faire de la qualité son principal facteur de différenciation. Cela a du sens pour tous les autres produits d’Apple axés sur la qualité supérieure », a déclaré Jeanette DePatie, analyste du secteur. «Ce prix premium s’étend au type de connexion Internet dont les utilisateurs ont besoin pour exécuter un contenu à débit binaire aussi élevé.»

Self Financial a analysé tous les genres et quel service de streaming a fait le mieux. Par exemple, le documentaire Tiny World d’Apple Originals a obtenu une note de 9 sur IMDb, mais la moyenne globale de cette catégorie a souffert d’un contenu tel que le documentaire sur les athlètes Greatness Code, qui a été noté 4,5:

«Le défi à venir sera de savoir s’ils peuvent continuer sur leur trajectoire de croissance actuelle avant que les clients ne commencent à consolider leurs dépenses en streaming en faveur des entreprises disposant de bibliothèques de contenu plus importantes», a déclaré DePatie.

Plus d’un an après son lancement, Apple TV + remporte également des prix pour son contenu. Apple a reçu un total de 345 nominations et distinctions, et 91 récompenses, dont les Critics Choice Awards, les Critics Choice Documentary Awards, les Daytime et Primetime Emmy Awards, les NAACP Image Awards, un Peabody Award, un Golden Globe Award, etc.

Vous pouvez consulter les résultats complets de l’étude ici.

