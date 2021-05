Apple TV + publie la bande-annonce de la saison d’essai 2 ⋆ .

]]>]]>

Apple TV + a publié une bande-annonce pour la deuxième saison de la célèbre série comique En essayant qui voit le retour d’Esther Smith et Rafe Spall en tant que Nikki et Jason, et suit le couple alors qu’ils continuent à naviguer dans le processus d’adoption; regardez-le ici…

Dans la deuxième saison de huit épisodes de «Trying», Nikki (Esther Smith, nominée aux BAFTA) et Jason (Rafe Spall, nominée au SAG) continuent de naviguer dans le processus d’adoption. Ayant été approuvés par le comité d’adoption, ils trouvent maintenant que l’appariement avec un enfant n’est pas aussi simple qu’ils l’avaient espéré. Il semble que des enfants soient pris par d’autres couples alors qu’ils sont laissés pour compte. Aidés par leur excentrique assistante sociale Penny (Imelda Staunton), ils sont déterminés à faire tout ce qu’ils peuvent. Lorsque Nikki rencontre une petite fille appelée Princess lors d’un événement d’adoption, elle sait instantanément que c’est l’enfant pour eux. Mais il y a des obstacles au plan de Nikki qui peuvent s’avérer insurmontables.

L’essai de la saison 2 débute sur Apple TV + le 21 mai.

