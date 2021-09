Apple TV+ publie la bande-annonce officielle de son film documentaire ‘9/11 : Inside the President’s War Room’

Apple a enfin publié la bande-annonce officielle de ” 9/11 : Inside the President’s War Room “.

Fait intéressant, la bande-annonce est sortie deux jours après la sortie du film documentaire sur Apple TV+. Si vous n’avez pas encore regardé le film et que vous vous demandez ce qui est couvert, vous pouvez maintenant le regarder ci-dessous :

Un jour que nous n’oublierons jamais. À l’intérieur de la pièce seulement ils ont vu. Regardez le documentaire Apple Original narré par Jeff Daniels, lauréat d’un Emmy Award, en streaming maintenant sur Apple TV+ et gratuit sans abonnement le 11 septembre en l’honneur du 20e anniversaire. Soyez témoin du chaos du 11 septembre 2001 à travers les yeux du président et de ses plus proches conseillers alors qu’ils racontent les heures cruciales et les décisions clés de cette journée historique.

Comme l’a noté Apple, le documentaire présente des interviews inédites du président George W. Bush, du vice-président Dick Cheney et plus encore :

Le documentaire spécial présentera des témoignages inédits avec le président George W. Bush, le vice-président Dick Cheney, Condoleezza Rice (conseiller à la sécurité nationale), Colin Powell (secrétaire d’État), Andy Card (chef de cabinet), Dan Bartlett ( directeur des communications), le contre-amiral Deborah Loewer (chef de la salle de situation), Josh Bolten (chef de cabinet adjoint), Ari Fleischer (attaché de presse), Karl Rove (conseiller principal du président), Mary Matalin (conseiller de Cheney), Karen Hughes (conseiller spécial du président), Mike Morrell (briefeur de la CIA), Ted Olson (solliciteur général), le colonel Mark Tillman (pilote d’Air Force One), David Wilkinson et Tony Zotto (service secret). Il présentera également près de 200 photographies jamais publiées auparavant, car les photographes ont suivi chaque mouvement de Bush et Cheney ce jour-là, ainsi que des archives filmées.

‘9/11: Inside the President’s War Room’ est maintenant diffusé sur Apple TV+. Si vous souhaitez découvrir le film dans la meilleure qualité possible, consultez notre liste des meilleurs téléviseurs pour Apple TV.

