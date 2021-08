Apple TV + publie une bande-annonce officielle pour la fondation épique de science-fiction, première de la série le 24 septembre

in

Après avoir d’abord teasé la série à la WWDC 2020 l’année dernière, Apple est enfin prêt à lancer sa nouvelle franchise télévisée majeure. Apple a partagé aujourd’hui la bande-annonce officielle de la première saison de Foundation, qui sera diffusée sur Apple TV+ à partir du 24 septembre.

La première saison de dix épisodes suivra Hari Seldon (joué par Jared Harris) alors que sa théorie de la psychohistoire – qui prédit la chute de l’Empire – recueille le soutien. Naturellement, l’Empire Galactique tente de supprimer les croyances, dirigé par Brother Dusk (Lee Pace). Regardez la nouvelle bande-annonce après la pause ..

On ne sait pas exactement dans quelle mesure l’intrigue de Foundation collera aux romans originaux d’Isaac Asimov, qui sont notoirement difficiles à adapter à la télévision étant donné que l’histoire s’étend sur une si longue période et qu’une grande partie de l’action et des conflits se déroulent hors écran. Il semble probable que les fans dévoués des livres soient déçus de l’adaptation.

Néanmoins, Apple TV+ fonde certainement son espoir sur Foundation devenant l’une de ses grandes séries phares, avec une scénographie et des effets visuels somptueux. La production de la deuxième saison de Foundation est en cours et le showrunner David Goyer révèle déjà qu’il envisage un arc de 8 saisons.

Voici la bande-annonce qui vient de sortir :

Les trois premiers épisodes de Foundation sortiront le 24 septembre sur Apple TV+. Les sept épisodes restants de la première saison sont hebdomadaires.

Cet automne, Apple a encore plus à offrir aux fans de science-fiction avec une autre série à gros budget « Invasion » qui débutera en octobre et Tom Hanks dans « Finch » ; un film sur un homme, un robot et son chien présenté en avant-première le 5 novembre.

