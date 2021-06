Apple TV+ rappelle aux utilisateurs que leurs essais gratuits expirent enfin

Apple a commencé à envoyer des e-mails aux utilisateurs d’Apple TV + dont les essais gratuits expireront bientôt, car les essais gratuits (deux fois prolongés) avec achats de matériel se terminent enfin en juillet.

Avec autant d’essais gratuits se terminant le même mois, Apple a empilé son prochain programme de contenu TV + dans l’espoir d’inciter autant de personnes que possible à renouveler et à ne pas annuler.

L’e-mail envoyé aux membres de l’essai gratuit contient un résumé des titres à venir, y compris les deuxièmes saisons de Ted Lasso, The Morning Show et SEE. Il taquine également la première de nouveaux originaux, dont Foundation et The Problem With Jon Stewart, qui fera ses débuts en septembre.

Apple n’a jamais officiellement publié de chiffres sur le nombre d’abonnés TV + qu’il a accumulés, mais il est évident que la plupart des gens qui regardent en ce moment profitent des essais gratuits gratuits.

Le vrai test sera de savoir combien de personnes restent fidèles au service lorsqu’on leur demande de payer. Au cours des deux années écoulées depuis son lancement en novembre 2019, Apple a accumulé environ 87 émissions de télévision et films originaux à ce jour, avec plus de lancements chaque mois.

En termes de quantité brute, cela fait pâle figure par rapport aux offres d’autres services de streaming de premier plan tels que Netflix, Amazon Prime Video, Disney + ou HBO Max. Cependant, Apple espère qu’une collection organisée d’originaux haut de gamme à gros budget attirera la fidélité des abonnés au fil du temps.

Les clients peuvent s’abonner à Apple TV+ pour 4,99 $/mois, gratuitement avec le forfait Apple Music pour les étudiants et dans le cadre du forfait Apple One.

