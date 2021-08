Apple TV+ remporte deux Emmy Awards pour “Calls” et “For All Mankind”

L’Académie des arts et des sciences de la télévision a annoncé aujourd’hui qu’Apple TV+ a remporté deux Primetime Emmy Awards avant la 73e cérémonie des Primetime Emmy Awards, qui doit avoir lieu le dimanche 19 septembre.

Apple Original Calls a remporté le prix pour le Motion Design exceptionnel tandis que For All Mankind: Time Capsule a remporté le prix pour l’Innovation exceptionnelle dans les médias interactifs.

For All Mankind explore ce qui se serait passé si la course spatiale mondiale n’avait jamais pris fin. La série présente un monde ambitieux où les astronautes de la NASA, les ingénieurs et leurs familles se retrouvent au centre d’événements extraordinaires vus à travers le prisme d’une chronologie alternative – un monde dans lequel l’URSS bat les États-Unis sur la Lune. For All Mankind: Time Capsule est l’expérience AR lancée par Apple en parallèle de l’émission.

Calls est basé sur la série française du même nom et utilise de l’audio et des visuels abstraits minimaux pour raconter des histoires courtes. Réalisé par Fede Álvarez (Ne respire pas), chaque épisode suit un mystère dramatique qui se déroule à travers une série de conversations téléphoniques apparemment moyennes et sans lien qui deviennent rapidement surréalistes alors que la vie des personnages est plongée dans un désarroi croissant.

Le mois dernier, Apple a décroché 35 nominations aux Emmy Awards, dont 20 nominations historiques pour Ted Lasso, qui a battu des records en devenant la série comique la plus nominée cette année et la série comique de première année la plus nominée de tous les temps.

Apple a également remporté des nominations dans 10 programmes au total pour les Emmy Awards de cette année, dont Mythic Quest, Central Park, Servant, Billie Eilish: The World’s a Little Blurry, Boys State, Mariah Carey’s Magical Christmas Special, Bruce Springsteen’s Letter To You, The Year Earth Changé, et Carpool Karaoke: The Series.

Le mois dernier également, Apple TV + Originals a remporté quatre Daytime Emmys. Pour la catégorie “Programme d’animation de jour exceptionnel en classe spéciale”, l’original Apple Here We Are: Notes for Living on Planet Earth a remporté le prix. L’animation a également remporté la catégorie « Réalisation individuelle exceptionnelle en animation », avec l’animatrice 3D Anne Moth.

Pour « Montage exceptionnel pour un programme d’animation préscolaire », Apple Original Stillwater a également remporté le prix. Dans la catégorie « Montage exceptionnel de plusieurs caméras », Helpsters a également remporté un Daytime Emmy.

