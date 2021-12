Apple TV+ renouvelle le drame de science-fiction pour la saison 2

À la fin de 2021, de nombreux réseaux et services de streaming renouvellent les émissions pour des saisons supplémentaires avant la fin de l’année. Apple TV+ en est le dernier exemple, annonçant que le drame de science-fiction de première année Invasion a été renouvelé pour une deuxième saison. Alors que des émissions plus animées comme Ted Lasso attirent le plus l’attention sur Apple TV +, Invasion a discrètement attiré les fans toute la saison.

Pour ceux qui ne se sont pas connectés, Invasion montre un certain nombre de personnes différentes face à l’arrivée d’extraterrestres et comment ces intrus les affectent au plus profond. Avec Sam Nielle, Shamier Anderson et Goldshifteh Farhani, Invasion explore des thèmes classiques de science-fiction comme ce que signifie être humain et quelles expériences poussent les gens à leurs limites.

Invasion a été créé par Simon Kinberg, qui a travaillé sur divers films X-Men au fil des ans. Selon Kinberg, son objectif principal était de créer de véritables réactions émotionnelles face à une invasion extraterrestre. « Maintenant, évidemment, vous ne pouvez pas faire ça aujourd’hui, avec les médias sociaux, la technologie et le marketing, et ce que vous et moi faisons en ce moment », a déclaré Kinberg à JeuxServer. « Mais je voulais raconter une histoire d’invasion extraterrestre qui semblait aussi réelle et fondée scientifiquement et émotionnellement que possible. »

« Il y a une raison pour laquelle cette histoire n’est pas racontée avec, par exemple, le président et le secrétaire à la Défense – ce ne sont pas nos personnages principaux. Nos personnages principaux sont une famille en banlieue et un groupe d’enfants dans un bus scolaire sur un voyage », a expliqué Kinberg. « Je voulais dire [an invasion story] la façon dont cela serait vécu par, vous savez, 99,999 pour cent répétés de notre population, et être simplement dans le noir. Je voulais que tous ces personnages soient en crise et que leur drame soit suffisamment fort pour qu’il puisse se débrouiller tout seul sans extraterrestres. Et les extraterrestres ne sont que cet énorme bonus supplémentaire qui souffle [the drama] à une plus grande échelle et une plus grande scène. » La finale de la saison d’Invasion commence à être diffusée le 10 décembre sur Apple TV +.