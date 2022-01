Apple TV renouvelle les séries populaires pour la nouvelle saison

Apple TV + a officiellement renouvelé The Morning Show pour la saison 3. Il s’agit du tout premier renouvellement de l’émission, car elle a été commandée directement à deux saisons lors de sa première création. Selon un rapport de Variety, l’émission sera de retour avec Charlotte Stoudt en tant que nouvelle showrunner.

The Morning Show a été commandé pour la première fois en série en 2017 avec Kerry Ehrin en tant que showrunner. Ehrin resterait apparemment consultante pour la saison 3, mais développerait également de nouveaux projets pour Apple TV+ dans le cadre de son contrat global. La société a également un accord global pluriannuel avec Stoudt, qui a confirmé la nouvelle du renouvellement et a fait une déclaration sur son nouveau poste.

« Je suis ravi d’unir mes forces avec Apple TV+ et The Morning Show », a déclaré Stoudt. « Le casting, dirigé par les phénoménales Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, est vraiment à tomber par terre. Kerry, Mimi et Michael, et les équipes de Media Res, Hello Sunshine et Echo Films, ont créé un monde irrésistible qui est à la fois délicieux et provocateur . »

The Morning Show met en vedette Aniston et Witherspoon en tant que deux animateurs de télévision et présentateurs de nouvelles, parfois en désaccord et parfois en coopération. Le casting comprend également Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin et Marcia Gay Harden. Les ajouts les plus récents incluent Greta Lee, Ruairi O’Connor, Hasan Minhaj, Holland Taylor, Tara Karsian et Julianna Margulies.

Le responsable de la programmation d’Apple TV+, Matt Cherniss, a également commenté le renouvellement. Il a déclaré: « Cela a été passionnant de voir The Morning Show se renforcer au cours des deux dernières saisons, explorant des intrigues d’actualité qui ont trouvé un écho auprès du public du monde entier tout en étant incroyablement addictif et divertissant. Nous sommes ravis de voir où Charlotte emmène ces personnages extraordinaires dans la saison trois et regarde la magie que Jennifer, Reese et nos impressionnants acteurs continuent d’apporter au monde captivant de la télévision matinale. »

The Morning Show a été inspiré par le livre de Brian Stelter Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV. Il a été créé par l’écrivain Jay Carson, qui a été initialement embauché en tant que scénariste en chef, producteur exécutif et showrunner. Cependant, au début du développement, Carson a quitté le projet, citant des « différences créatives » selon un rapport de Variety.

La saison 2 de The Morning Show a été créée à l’automne et est maintenant diffusée sur Apple TV +. On ne sait pas encore quand la saison 3 pourrait être diffusée.