Apple TV+ renouvelle Mythic Quest pour les saisons trois et quatre

La comédie populaire Apple TV+ Mythic Quest reviendra pour au moins deux saisons supplémentaires. Il a été renouvelé pour les saisons trois et quatre, a-t-on annoncé jeudi.

Les saisons 3 et 4 de ‘Mythic Quest’ arrivent sur Apple TV+

L’écriture de la saison trois commencera plus tard cette année. Il sortira sur Apple TV+ en 2022. L’émission met en vedette Rob McElhenney aux côtés de F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, Ashly Burch, Jessie Ennis et David Hornsby, ainsi que Naomi Ekperigin, Caitlin McGee, Humphrey Ker, Chris Naoki Lee et Jonathan Wiggs.

M. McElhenney, et quelques autres personnalités reconnaissables, ont annoncé la nouvelle dans une nouvelle vidéo :

Mythic Quest suit l’entreprise derrière un jeu vidéo très populaire. Les saisons un et deux sont désormais disponibles sur Apple TV+.