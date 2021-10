Apple TV+ renouvelle sa série comique pour les saisons 3 et 4

Apple TV+ a renouvelé Mythic Quest pour les saisons 3 et 4 après ses nominations aux Emmy Awards 2021. La comédie sur le lieu de travail, créée par Rob McElhenney, Charlie Day et Megan Ganz, met en vedette McElhenney dans le rôle de Ian Grimm, le propriétaire et directeur créatif d’un studio de jeux vidéo à succès qui lutte pour équilibrer le succès dans l’industrie du jeu avec son personnel dysfonctionnel.

Apple TV+ a annoncé la bonne nouvelle jeudi avec une bande-annonce hilarante mettant en vedette Sir Anthony Hopkins et la star et créateur de Ted Lasso Jason Sudeikis. McElhenney appelle Hopkins pour lui annoncer la bonne nouvelle du renouvellement dans la bande-annonce, alors que l’acteur oscarisé a décroché une nomination aux Primetime Emmy Award dans la catégorie Narrateur exceptionnel pour son rôle d’invité dans l’émission spéciale « Everlight ».

RUPTURE: Grande annonce de Sir Anthony Hopkins et Jason Sudeikis (et Ron quelque chose) #MythicQuest est de retour pour les saisons 3 et 4 pic.twitter.com/OugCaIWwjv – Apple TV (@AppleTV) 21 octobre 2021

Hopkins agit complètement confus quant à savoir qui est McElhenney et pourquoi il appelle, remerciant « Ron » de lui avoir fait connaître « Mr. Quest » alors qu’il répondait à un autre appel de Sudeikis. « Qu’est-ce qui tremble, T-Hops ? Sudeikis demande à Hopkins, qui le félicite pour le balayage Emmy de Ted Lasso et demande à apparaître en tant qu’invité dans l’émission. Sudeikis fait savoir à l’acteur acclamé qu’il devra auditionner comme tout le monde, terminant le teaser sur une note comique.

La saison 2 a laissé les fans en vouloir plus alors que Ian et Poppy (Charlotte Nicado) cherchaient à repousser les limites de leur relation platonique alors que les développeurs de Raven’s Banquet commençaient à chercher un autre succès en dehors du studio. « Tout comme les critiques et le public du monde entier, nous sommes tombés amoureux de l’écriture nette de Rob et de son équipe et des personnages pleins de cœur et attachants qui composent le monde de » Mythic Quest « », a déclaré Matt Cherniss, responsable de la programmation. pour Apple TV+ dans un communiqué, selon la date limite. « Nous avons hâte que les téléspectateurs voient ce qui nous attend dans les prochaines saisons de cette brillante comédie sur le lieu de travail. »

Mythic Quest met également en vedette Danny Pudi, Imani Hakim, Ahsly Burch, Jessie Ennis, David Hornsby, Naomi Ekperigin, Caitlin McGee, Humphrey Ker, Chris Naoki Lee et Jonathan Wiggs. La comédie a été nominée pour deux Primetime Emmys 2021 – Montage sonore exceptionnel pour une série comique ou dramatique (demi-heure) et Animation et narrateur exceptionnel pour le travail de Hopkins dans l’épisode spécial « Everlight ».