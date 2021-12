Apple TV+ reprend la série d’action en direct pour enfants « Surfside Girls »

Le service de streaming Apple TV + a repris une série d’action en direct pour enfants intitulée Surfside Girls et mettant en vedette YaYa Gosselin et Miya Cech.

Annoncée par communiqué de presse, la série durera dix épisodes et est basée sur un roman graphique du même nom. May Chan, lauréate du prix WGA et nominée aux Daytime Emmy Award, sera impliquée.

« Surfside Girls » est une série d’aventures mettant en vedette Miya Cech (« Rim of the World », « The Astronauts ») et YaYa Gosselin (« We Can be Heroes », « FBI: Most Wanted ») dans le rôle de Jade et Sam, deux meilleurs amis qui sautent pour sauver leur ville. Sam et Jade sont ravis de passer leur été à surfer sur les vagues et à attraper les rayons. C’est jusqu’à ce qu’ils rencontrent un fantôme. Les filles plongent la tête la première dans un mystère sur un bateau pirate et le trésor maudit qui se trouve prétendument sous le bluff bien-aimé de Danger Point de Surfside. Après avoir rencontré un fantôme pirate nommé Rémi, Sam veut l’aider à briser la malédiction tandis que Jade est déterminé à trouver une explication scientifique à l’existence des fantômes. Pour résoudre le mystère, Sam et Jade devront combiner leurs approches très différentes de la logique et de l’imagination. Ensemble, ils sont déterminés à relier les indices, à résoudre le mystère et à sauver Surfside… et peut-être qu’ils aideront quelques fantômes pirates en cours de route.