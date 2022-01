Apple TV+ s’apprête à produire un film de course de Formule 1 avec Brad Pitt

Deadline rapporte qu’Apple est sur le point de conclure un accord pour un film de course avec Brad Pitt. On ne sait pas si la Formule 1 sera officiellement impliquée dans le projet, bien que le célèbre pilote britannique de F1 Lewis Hamilton soit attaché.

La publication indique que le package est de l’ordre de 130 millions de dollars, un chiffre énorme qui est en quelque sorte devenu la norme pour les meilleurs contrats de films ces derniers temps alors que les streamers se battent pour le meilleur contenu.

La nouvelle marque le deuxième partenariat d’Apple avec Brad Pitt. La star hollywoodienne est déjà liée à un autre contrat à gros budget Apple TV +, qui verra Brad Pitt et George Clooney comme des fixateurs de loups solitaires.

Pour le film de course, Deadline dit que le film montrera Pitt comme un coureur à la retraite qui décide d’entraîner un jeune pilote à la victoire, pour une dernière tentative de gloire. Le film sera réalisé par Joseph Kosinski, réalisateur du prochain film Top Gun.

Apple Original Films a accumulé au moins une douzaine de commissions très médiatisées au cours de la dernière année environ, alors qu’Apple TV+ augmente son contenu original dans le pipeline. L’un des films Apple les plus prestigieux – et les plus chers – est « Killers of the Flower Moon » de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, dont la première sera probablement prévue plus tard cette année.

