Apple TV+ se développe lentement tandis que Disney+ connaît une expansion mondiale rapide

Apple TV+ a été officiellement lancée il y a un peu plus de deux ans, et si le catalogue s’est considérablement agrandi depuis, la plate-forme a toujours du mal à atteindre une part de marché significative. De nouvelles données de JustWatch révèlent qu’Apple TV+ a enregistré une faible croissance au cours du dernier trimestre, tandis que son concurrent Disney+ s’est renforcé dans le monde entier.

D’après le rapport vu par ., le service de streaming de Disney était le SVOD à la croissance la plus rapide sur 58 des 64 marchés actifs. HBO Max a enregistré des résultats positifs aux États-Unis, tandis que Netflix reste la principale plate-forme vidéo au monde.

En ne considérant que le marché américain, Apple TV+ ne détenait que 4 % de part de marché local au troisième trimestre 2021. Cela représente une croissance de 1 % par rapport au deuxième trimestre, alors qu’Apple ne détenait que 3 % de part de marché sur le segment des plateformes de streaming vidéo. Netflix arrive en tête avec plus de 30 % des parts, tandis qu’Amazon Prime Video arrive en deuxième position avec 20 %.

Alors que Netflix reste le leader mondial du marché de la SVOD, c’est Disney+ qui a connu l’expansion la plus rapide depuis le début de 2020. Dans 91% des pays qui offrent Disney+ ou Hotstar, Disney+ a tiré le meilleur parti de tous les services de streaming au cours des deux dernières années.

Bien sûr, Apple s’est efforcé de rendre sa plate-forme de streaming plus attrayante pour les utilisateurs. Des émissions comme Ted Lasso ont reçu plusieurs prix cette année, tandis que la société continue de conclure des accords pour attirer plus de monde et du contenu exclusif sur Apple TV+.

Le service de streaming d’Apple propose à ce jour plus de 70 films et émissions de télévision originaux. Les rumeurs suggèrent qu’Apple prévoit d’ajouter du nouveau contenu chaque semaine à Apple TV+ à partir de 2022.

