Apple TV+ sera lancé en Corée du Sud la semaine prochaine aux côtés du nouveau ‘Dr. Série originale Brain’

Près de deux ans après ses débuts, Apple TV+ devrait arriver en Corée du Sud le 4 novembre aux côtés de la première production coréenne appelée Dr. Brain.

Dr. Brain est réalisé et produit par le réalisateur Kim Jee-Woon et met en vedette Lee Sun-Kyun du film primé aux Oscars Parasite. Cette Apple Original sera une série de six épisodes en langue coréenne et elle est basée sur le populaire webtoon du même nom de Hongjacga.

Le drame de science-fiction est la première série en langue coréenne à faire ses débuts sur Apple TV+. Avec la première du premier épisode la semaine prochaine, les utilisateurs d’Apple TV + peuvent suivre l’émission chaque semaine jusqu’au lancement du dernier épisode le 10 décembre.

La série suit un brillant scientifique du cerveau Sewon (LEE Sun-kyun) qui subit une horrible tragédie personnelle lorsque sa famille est victime d’un mystérieux accident. Désespéré de découvrir ce qui s’est passé, il fait des efforts extraordinaires pour résoudre le mystère tragique en effectuant des «synchronisations cérébrales» avec les morts pour accéder à leurs souvenirs à la recherche d’indices.

Aux côtés de Lee Sun-Kyon, la série met également en vedette Lee You-Young, Park Hee-soon, Seo Ji-Hye et Lee Jaw-Won. Dr. Brain est écrit, réalisé et produit par Kim Jee-Woon. Les producteurs exécutifs incluent également Samuel Yeunju Ha et Jamie Yuan Lai pour Bound Entertainment, Ham Jung Yeub et Daniel Han pour Antonio HW Lee. Kim Jin A et Koh YounJae écrivent également. La série est produite pour Apple TV+ par Bound Entertainment, Kakao Entertainment, StudioPlex et Dark Circle Pictures.

Vous pouvez regarder la bande-annonce officielle de Dr. Brain ci-dessous. N’oubliez pas de consulter notre guide sur tout ce qui est disponible sur le service ici.

Apple TV+ est disponible sur l’application Apple TV dans plus de 100 pays et régions, sur plus d’un milliard d’écrans, y compris iPhone, iPad, Apple TV, Mac, les téléviseurs intelligents populaires de Samsung, LG, Sony, VIZIO, TCL et autres, Roku, et les appareils Amazon Fire TV, Chromecast avec les consoles de jeux Google TV, PlayStation et Xbox, et sur tv.apple.com, pour 4,99 $ par mois avec un essai gratuit de sept jours.

