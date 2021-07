Apple TV+ s’étend au contenu en russe avec une nouvelle offre de premier aperçu

in

Apple continue de développer ses ambitions de contenu international. Aujourd’hui, Variety a annoncé un premier accord entre Apple et AR Content, la société de production dirigée par le producteur et réalisateur nominé aux Oscars Alexander Rodynansky.

AR Content produira des émissions en russe et multilingues pour Apple TV+. Rodnyansky affirme qu’Apple est la première plate-forme mondiale de streaming à former un partenariat stratégique avec une société de production russe.

L’ardoise Apple TV+ est actuellement dominée par le contenu américain et canadien, presque exclusivement en anglais. Le catalogue de contenu original d’Apple comprend actuellement deux titres non anglophones, Losing Alice et Téhéran.

Cependant, l’entreprise se développe de manière agressive dans le monde entier. Apple développe actuellement plusieurs productions britanniques, une série française, plusieurs séries espagnoles, et devrait présenter deux titres coréens de premier plan plus tard cette année, dont une adaptation en mini-série de la bande dessinée Web ‘Dr. Brain” et une adaptation à gros budget du roman international à succès “Pachinko”.

Toutes les principales plateformes de streaming investissent massivement dans la production de contenu international car elles cherchent à attirer une base d’abonnés plus large. Certaines régions appliquent également des quotas de production qui nécessiteront un investissement minimum de la part des streamers dans la production nationale afin de se conformer. Par exemple, l’Europe propose actuellement des lois qui exigeraient qu’au moins 30 % du catalogue de contenu d’Apple TV+ provienne de l’Europe.

En termes de disponibilité du service, Apple TV+ est déjà disponible dans plus de 100 pays. De toute évidence, la société souhaite clairement intégrer du contenu ciblé au niveau régional dès que possible.

