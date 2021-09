Apple TV + Show ‘Dickinson’ se terminera après la saison 3, qui débutera le 5 novembre

“Dickinson” a été l’une des premières émissions de télévision à être disponible sur le service de streaming Apple TV + lors de son lancement en novembre 2019, et elle devrait se terminer avec la troisième saison, a annoncé Apple aujourd’hui.



La saison deux de “Dickinson” a été créée plus tôt cette année et la saison trois devrait être diffusée le vendredi 5 novembre. Dans la troisième saison, Emily Dickinson (jouée par Hailee Steinfeld) voit sa productivité chuter au milieu de la guerre civile américaine et d’une bataille qui divise sa propre famille. Elle essaie de combler le fossé qui l’entoure, se demandant si l’art peut garder espoir et si l’avenir peut être meilleur que le passé.

“Dickinson” met en vedette Toby Huss, Adrian Blake Enscoe, Anna Baryshnikov, Ella Hunt, Amanda Warren, Chinaza Uche et Jane Krakowski, tout comme Wiz Khalifa, qui incarne Death. Les stars invitées incluront Billy Eichner, Chloe Fineman, Zosia Mamet, Will Pullen et bien d’autres.

Les trois premiers épisodes sortiront le 5 novembre, les sept autres suivront un calendrier de diffusion le vendredi.

Meilleures histoires

Premier épisode de la saison 2 de ‘See’ sur Apple TV+

Le premier épisode de la deuxième saison de la série originale Apple TV+ “See” a été diffusé sur Apple TV+, avec de nouveaux épisodes diffusés sur la plate-forme chaque semaine le vendredi. La deuxième saison de l’émission se déroulera sur huit épisodes. Selon Apple, il comprendra l’histoire de Baba Voss, interprété par l’acteur principal Jason Momoa, tentant de retrouver sa famille. La première saison de l’émission…

Apple publie une bande-annonce pour la deuxième saison de ‘See’ avant la première du 27 août

Apple a publié aujourd’hui la bande-annonce de la deuxième saison de son émission originale Apple TV + “See”, qui sera diffusée en première avec un épisode sur la plate-forme le 27 août, avec de nouveaux épisodes tous les vendredis. La deuxième saison de l’émission se déroulera sur un total de huit épisodes. “See” a été l’une des premières émissions à être diffusée sur Apple TV + en 2019 et met en vedette Jason Momoa, Dave Bautista et Alfre …

Le premier épisode de la saison 2 de “Ted Lasso” fait ses débuts sur Apple TV+

“Ted Lasso”, le programme le plus regardé sur Apple TV +, a vu ses débuts dans l’épisode d’ouverture de la saison deux sur le service de streaming aujourd’hui. Apple célèbre la première en offrant à la série comique une prise de contrôle animée en pleine page sur la page d’accueil de son site Web. “Ted Lasso” voit Jason Sudeikis faire revivre son personnage de Ted Lasso qui a fait ses débuts lors de la couverture de 2013 de la NBC Sports English Premier League. Dans le …

Apple TV + renouvelle ‘See’ pour la troisième saison avant la première de la saison deux le 27 août

Apple TV+ a annoncé que la deuxième saison de sa populaire série originale “See” avec Jason Momoa sera diffusée le 27 août, avec de nouveaux épisodes tous les vendredis. Le géant du streaming a également annoncé avoir renouvelé la série pour une troisième saison, rapporte Variety. “See” suit Jason Momoa, Alfre Woodard et Dave Bautista à travers un drame post-apocalyptique où un virus a disparu…

Apple partage la bande-annonce de la saison 2 de “The Morning Show”

Apple a partagé aujourd’hui une bande-annonce pour la deuxième saison de “The Morning Show” et a souligné le retour imminent de la série dramatique primée Apple Original. La deuxième saison de l’émission comportera dix épisodes et continue de mettre en vedette Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, qui sont également les producteurs exécutifs. Les autres membres de la distribution de retour incluent Steve Carell, Billy Crudup, Mark…

La saison 4 de «For All Mankind» a peut-être déjà été signée par Apple, suggère la Writers Guild

L’émission populaire Apple TV + “For All Mankind” tourne actuellement sa troisième saison, mais Apple a peut-être déjà autorisé une quatrième saison du drame, si les informations sur une page Web mise à jour de la Writers Guild of America (WGA) sont exactes. Repérée pour la première fois par Space Explored mardi, la page Web mise à jour contient une liste de la saison quatre de l’émission qui suggère à toutes les personnes actuellement impliquées dans la saison…

Apple TV + partage la bande-annonce officielle de la saison 2 de “Ted Lasso” avant la première du 23 juillet

Avant une première le 23 juillet, Apple TV + a partagé la bande-annonce officielle de la saison 2 de “Ted Lasso”. La deuxième saison de l’émission a été largement attendue et a été taquinée par le PDG d’Apple, Tim Cook, lors de l’événement d’avril de la société. Pour sa première saison, “Ted Lasso” a été nominé et a remporté de nombreux prix, dont un Golden Globe pour Jason Sudeikis, qui joue le rôle principal de la série éponyme…

‘The Morning Show’ revient sur Apple TV + le 17 septembre, regardez la bande-annonce de la deuxième saison maintenant

Apple a annoncé aujourd’hui que la deuxième saison de la série dramatique “The Morning Show” sera diffusée le 17 septembre sur Apple TV+. La saison de 10 épisodes débutera avec le premier épisode, suivi d’un nouvel épisode par semaine, tous les vendredis. Apple a partagé une bande-annonce pour la deuxième saison sur YouTube : mettant en vedette et produit par Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, “The Morning Show”…

La saison 2 de ‘Dickinson’ arrive sur Apple TV+ le 8 janvier, renouvelée pour la saison 3

“Dickinson” avec Hailee Steinfeld a été l’une des premières émissions à être lancée sur Apple TV + en novembre 2019, et maintenant ce sera l’une des premières émissions à obtenir une deuxième saison. La saison deux de la série devrait être diffusée le vendredi 8 janvier. Les trois premiers épisodes de la saison seront disponibles à cette date et de nouveaux épisodes sortiront chaque vendredi par la suite. Dans l’émission, Steinfeld…

Apple organise un événement de projection de la deuxième saison de “Ted Lasso” avant la première mondiale la semaine prochaine

Avant sa première mondiale la semaine prochaine, Apple a organisé aujourd’hui une projection de la saison deux de la série comique à succès Apple TV+ “Ted Lasso” au Pacific Design Center de Los Angeles, en présence des acteurs et des créateurs de l’émission, notamment Le PDG d’Apple, Tim Cook. “Ted Lasso” a été diffusé pour la première fois l’année dernière en tant que l’une des premières séries originales pour la plate-forme Apple TV + et s’est depuis développé en…