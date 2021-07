Apple TV+ signe un accord avec Hyperobject Industries, plus

Alors qu’Apple continue d’investir dans le catalogue original d’Apple TV+, la société a annoncé aujourd’hui un accord avec Hyperobject Industries, une société de production cinématographique créée par Adam McKay, lauréat d’un Oscar et réalisateur. Dans le même temps, Apple TV+ a désormais reçu cinq nominations pour les TCA Awards 2021 de la Television Critics Association.

Comme le rapporte Deadline, Apple a confirmé jeudi un accord pluriannuel avec Hyperobject Industries. Bien que la société produise également des émissions de télévision, l’accord avec Apple est spécifique aux longs métrages scénarisés.

En compétition, Apple a décroché un contrat de premier plan pluriannuel pour des longs métrages scénarisés avec Hyperobject Industries, la société de production multiplateforme du scénariste/réalisateur/producteur oscarisé Adam McKay.

McKay, qui est derrière la société cinématographique, a d’autres grands noms de l’industrie hollywoodienne dans sa société, tels que les producteurs Kevin Messick, Betsy Koch, Todd Schulman et Maeve Cullinane. Hyperobject Industries a travaillé sur des projets tels que Step Brothers, The Big Short et Vice. McKay et Messick sont également producteurs exécutifs de la série Succession, lauréate d’un Emmy.

Il y a encore plus de bonnes nouvelles pour Apple TV+. Après avoir reçu 34 nominations pour les Primetime Emmys 2021 plus tôt cette semaine, Apple a maintenant été nominé cinq fois pour les 2021 TCA Awards de la Television Critics Association (via AdWeek). Ted Lasso d’Apple TV+ a été nominé pour le nouveau programme exceptionnel et également pour la réalisation individuelle dans la comédie, une catégorie dans laquelle Mythic Quest, une autre émission Apple TV+, a également été nominée.

Première de la saison 2 de Ted Lasso

Pendant ce temps, la deuxième saison de Ted Lasso arrivera aux abonnés d’Apple TV+ le 23 juillet. Cependant, la société organise ce soir un premier événement à Los Angeles. La date limite note qu’en raison de l’augmentation récente du nombre de cas de COVID-19 là-bas, Apple demande aux participants de présenter une preuve de vaccination afin de participer à l’événement.

Ted Lasso est l’une des émissions les plus populaires sur Apple TV+, et aussi l’une des plus primées sur la plate-forme à ce jour. Plus tôt cette année, la série comique était à l’origine de la première victoire d’Apple aux Golden Globes avec Jason Sudeikis récompensé du meilleur acteur comique dans le rôle de Ted Lasso.

