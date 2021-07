Apple TV+ signe un accord créatif pluriannuel avec le créateur de “Lovecraft Country” Misha Green

in

Apple a encore renforcé son talent créatif pour le futur contenu Apple TV+ avec son dernier accord. Misha Green, mieux connu pour avoir créé Lovecraft Country et écrit pour Heroes and Sons of Anarchy, a signé un accord pluriannuel avec Apple.

Rapporté par Variety, l’accord avec Apple TV+ verra Green “créer et développer des projets de télévision” pour le service de streaming.

La nouvelle de l’accord intervient quelques jours seulement après l’annonce que “Lovecraft Country” ne reviendra pas pour une deuxième saison sur HBO. Green a développé la série pour la télévision, la première saison étant basée sur le roman du même nom de Matt Ruff. Elle a également été showrunner et productrice exécutive.

Variety note que l’accord de Green verra son équipe revenir avec les chefs vidéo mondiaux d’Apple, Zack Van Amburg et Jamie Erlicht, qui étaient auparavant chez Sony Pictures.

Parallèlement au nouvel accord Apple, Green écrit, réalise et produit Tomb Raider 2, la suite du redémarrage de 2018.

Tenez-vous au courant de tout ce qui est disponible sur Apple TV+ dans notre guide complet ici.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :