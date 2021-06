Apple TV Siri Remote voit le premier rabais à un nouveau plus bas de 50 $

Nous avons atteint la moitié de la semaine de travail, et toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par la toute première remise sur la toute nouvelle télécommande Apple TV Siri à 50 $. C’est parallèlement à une vente notable sur les nouveaux étuis AirTags de Nomad de 15 $ chacun et des remises importantes sur les modèles Apple Watch de la génération précédente. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

La toute nouvelle Apple TV Siri Remote bénéficie d’une première remise

Verizon Wireless propose actuellement la toute nouvelle télécommande Apple TV Siri pour 50 $. Récupérant normalement 59 $ comme vous le feriez directement auprès d’Apple ou d’Amazon, l’offre d’aujourd’hui équivaut aux toutes premières remises que nous avons vues sur l’accessoire qui vient de sortir et marque un nouveau plus bas historique.

Après avoir été lancée en mai, la nouvelle télécommande Siri arrive en tant qu’interface de cinéma maison rafraîchie d’Apple, compatible avec les modèles Apple TV de dernière génération et de génération précédente. Pour ceux qui utilisent déjà l’un des lecteurs multimédias en streaming les plus récents d’Apple, mais qui souhaitent abandonner la télécommande à écran tactile fournie dans la boîte, la remise d’aujourd’hui constitue un moyen convaincant de mettre à niveau sans avoir à payer le prix fort. Obtenez tous les détails dans notre couverture pratique.

Nomad a lancé un nouveau buy three get one LIBRE vente sur ses derniers étuis en cuir AirTags, prenant autant que 44% de réduction ses nouvelles et prochaines versions. Notre premier choix est la boucle en cuir Nomad AirTag à 25 $ chacun, ce qui vous permet d’économiser 25 % sur l’achat de quatre.

La boucle en cuir AirTag plus simpliste de Nomad entre avec une construction en cuir Horween qui se décline en trois styles différents. Adhérant à votre localisateur d’articles Apple avec des tampons 3M, le porte-clés peut facilement se clipser sur vos clés ou votre sac à dos tout en maintenant les AirTags fermement en place.

Mais pour ceux qui sont prêts à attendre, les accords deviennent encore plus profonds. De nombreux étuis Nomad sont toujours en pré-commande avant l’expédition fin juillet, et ceux qui souhaitent verrouiller leur achat maintenant pourront économiser autant que 25% en plus des trois achats, obtenez une promotion gratuite. Allant des étiquettes pour animaux de compagnie aux sangles de lunettes, en passant par les cartes à mettre dans votre portefeuille, etc., il existe de nombreux facteurs de forme différents pour apporter des AirTags dans votre transport quotidien.

Obtenez des remises importantes sur la génération précédente. Apple Watch

Woot propose une sélection de modèles Apple Watch certifiés remis à neuf de la génération précédente à partir de 110 $. La livraison gratuite est disponible pour les membres Prime ; sinon, des frais de livraison de 6 $ s’appliqueront. En tête d’affiche, l’Apple Watch Series 5 44 mm GPS pour 260 $. Atteignant normalement 429 $, vous recherchez le meilleur prix de l’année, l’offre d’aujourd’hui dépassant notre mention précédente de 10 $. Le modèle GPS 40 mm est également en vente pour 250 $, contre 399 $.

Le portable de la génération précédente d’Apple offre bon nombre des mêmes fonctionnalités que la nouvelle série 6, comme un affichage permanent et une surveillance ECG, mais à un prix plus abordable, accentué par la vente d’aujourd’hui. En plus de la liste habituelle des fonctionnalités de suivi des exercices et de l’intégration avec Fitness +, il existe une conception étanche pour compléter l’ensemble. Plongez dans notre examen pratique pour un examen plus approfondi.

