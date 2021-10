Apple TV+ sort une bande-annonce pour « La tragédie de Macbeth »

« La tragédie de Macbeth » vient de recevoir sa première bande-annonce.

Apple TV+ vient de sortir la bande-annonce de « La tragédie de Macbeth », le dernier film de Joel Coen. Vous pouvez consulter la bande-annonce officielle ci-dessous :

Apple avait initialement annoncé le nouveau film en mai. Il est créé par Joel Coen et met en vedette Denzel Washington et Frances McDormand.

Le casting de « La tragédie de Macbeth » comprend également Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Kathryn Hunter, Harry Melling et Brendan Gleeson. Le film réunit de fréquents collaborateurs de Coen, dont Bruno Delbonnel en tant que directeur de la photographie, Mary Zophres en tant que costumière et une partition de Carter Burwell. En plus de la réalisation, Coen produit le film aux côtés de McDormand et Robert Graf. Le film est une production A24 et IAC.

Les longs métrages acclamés par la critique d’Apple Original Films et d’A24 incluent « On The Rocks », de Sofia Coppola, lauréate d’un Oscar, et mettant en vedette Rashida Jones et Bill Murray; le lauréat du Grand Prix du Jury du Festival du Film de Sundance « Boys State », qui a également remporté deux Critics Choice Documentary Awards et le SXSW Louis Black « Lone Star » Award ; et la prochaine adaptation de YA « The Sky is Everywhere », réalisée par Josephine Decker et mettant en vedette Grace Kaufman, Cherry Jones et Jason Segel.