Apple TV + taquine sa programmation estivale avec une nouvelle bobine d’émissions et de films originaux

Apple TV + a publié aujourd’hui sa dernière bobine de grésillement pour le service, annonçant ce que les abonnés peuvent attendre du service dans les mois à venir.

Les titres présentés incluent les saisons de retour de Ted Lasso, The Morning Show, See and Truth Be Told. Les nouveaux originaux premium incluent Foundation, Invasion, The Shrink Next Door ainsi que le film primé à Sundance CODA.

Cependant, Apple n’a pas donné de dates de sortie précises pour ces titres, mais a confirmé qu’ils sortiront dans le courant de 2021. La société avait précédemment indiqué que la plupart de ces émissions seraient lancées au cours des mois d’été ou d’automne (voir notre guide complet des dates de sortie de TV+) .

La vidéo promotionnelle nous a donné nos premiers aperçus officiels de plusieurs nouvelles franchises Apple TV +, notamment le drame de science-fiction Invasion, la série de dessins animés pour enfants Wolfboy, la série d’action en direct pour enfants Puppy Place, les comédies The Shrink Next Door et Mr. Corman, et le film CODA (dont la première sera le 13 août).

Regardez le teaser de deux minutes ici :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :