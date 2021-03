La prochaine interview sur The Oprah Conversation devrait faire ses débuts sur Apple TV + demain, le 26 mars. Dans cet épisode, Oprah s’entretient avec la plus jeune poète inaugurale américaine Amanda Gorman qui partage son processus d’écriture, ses héros littéraires, comment sa mère et d’autres les femmes l’encourageaient à écrire, et plus encore.

Amanda Gorman est devenue la première lauréate nationale de la jeunesse poète à 23 ans après avoir livré son poème «The Hill We Climb», lors de l’inauguration du président Joe Biden et du vice-président Kamala Harris.

Apple a partagé la nouvelle de l’interview exclusive Apple TV + entre Oprah et Gorman dans un communiqué de presse aujourd’hui:

Dans cette nouvelle interview remarquable, Gorman se joint à Oprah pour une conversation sincère qui célèbre les héros littéraires légendaires qui inspirent son travail et présente aux téléspectateurs sa mère et les autres femmes importantes de sa vie qui l’ont encouragée à poursuivre la poésie. Gorman révèle également son processus de création du poème qui a captivé le monde et l’a catapultée à la gloire, et partage des histoires personnelles de son éducation qui l’ont conduite à ce moment. En réfléchissant à l’impact de son travail, elle se tourne vers l’avenir pour partager ses espoirs pour l’avenir, à la fois personnellement et pour la nation.

Oprah a également partagé quelques réflexions avant l’interview:

«Amanda Gorman est une jeune femme qui est entrée dans un moment de l’histoire avec une grâce et une dignité énormes», a déclaré Oprah Winfrey. «J’ai été fasciné par son esprit de jeunesse dès le premier moment où nous nous sommes rencontrés, et j’avais très hâte de l’entendre déballer tout ce qui lui est arrivé ces derniers mois.

La conversation d’Oprah avec Amanda Gorman sera exclusivement disponible sur Apple TV + à partir de demain, le 26 mars.

