Apple va commencer à proposer l’iPhone XR en tant qu’appareil de prêt pendant les réparations plus longues

À partir de la fin de la semaine, les magasins Apple et les fournisseurs de services agréés Apple pourront offrir aux clients un iPhone XR en tant qu’appareil de prêt lors de réparations plus longues aux États-Unis et dans d’autres régions, selon une note interne obtenue par MacRumors.



L’iPhone XR sera disponible en prêt à partir du 4 novembre, ce qui constituera une mise à niveau par rapport à l’iPhone 8 qu’Apple propose actuellement en prêt. En tant qu’appareil plus récent d’un an que l’iPhone 8, l’iPhone XR dispose de fonctionnalités plus modernes telles que l’identification de visage et la prise en charge de la double carte SIM, et l’iPhone XR dispose également d’une puce A12 Bionic plus récente pour des performances plus rapides.

Si un Apple Store détermine que l’iPhone d’un client doit être envoyé par la poste à un centre de réparation Apple pour être réparé, le client pourra recevoir un iPhone XR gratuitement jusqu’à ce que son iPhone normal soit prêt à être récupéré.

L’accord de prêt d’iPhone d’Apple fournit plus de détails, notamment que les clients doivent retourner l’iPhone prêté au plus tard 14 jours après la date à laquelle Apple les a informés que leur iPhone réparé est prêt à être récupéré.

