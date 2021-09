Apple va commencer à vendre toutes les couleurs iMac 24 pouces dans les magasins de détail

Nous ne nous attendons pas à ce que de nouveaux Mac fassent leurs débuts lors du prochain événement “California Streaming” d’Apple, mais selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple apporte un petit ajustement à ses plans de vente de Mac.



Après l’événement du 14 septembre, les magasins Apple commenceront à vendre l’iMac 24 pouces dans toutes les couleurs, ce qui signifie que les sept couleurs pourront être achetées en magasin.

À l’heure actuelle, les magasins de détail d’Apple ne proposent que le ‌iMac‌ en vert, rose, bleu et argent. Les couleurs jaune, orange et violet ne peuvent pas être achetées en magasin et doivent être commandées en ligne.

Le changement permettra aux clients qui souhaitent l’une des couleurs ‌iMac‌ les plus inhabituelles d’obtenir immédiatement un ‌iMac‌ sans avoir à attendre l’expédition. Cela peut également signifier que les magasins tiers pourront proposer des couleurs supplémentaires, car les détaillants comme Best Buy ont également été limités au vert, rose, bleu et argent.

Des modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces redessinés très attendus sont en préparation, mais malheureusement, nous n’attendons pas ces nouvelles machines lors de l’événement de septembre. Au lieu de cela, Apple organisera probablement un deuxième événement en octobre et/ou en novembre qui se concentrera sur les Mac et les iPad.

Déception apparemment en magasin pour les fans d’iMac

Les utilisateurs qui attendaient avec impatience le lancement d’un iMac plus grand avec une puissante puce de silicium Apple pourraient être déçus, car la machine semble maintenant être retardée à l’année prochaine. Le leaker connu sous le nom de “Dylandkt” a affirmé que “l’iMac haut de gamme” d’Apple ne sortirait pas au quatrième trimestre 2021 aux côtés des “Mac M1X” d’Apple, une référence au MacBook Pro redessiné d’Apple…

L’iMac M1 à 1 299 $ d’Apple est disponible en bleu, vert, rose et argent, avec des versions jaune, orange et violet limitées à 1 499 $

Les nouveaux iMac M1 d’Apple sont disponibles dans une gamme d’options de couleurs comprenant le bleu, le vert, le rose, l’argent, le jaune, l’orange et le violet. Les nouvelles machines présentent des dos aux couleurs vives avec des couleurs plus claires pour le menton et le support qui l’accompagne. Apple limite la disponibilité des couleurs par niveau de prix. L’iMac M1 d’entrée de gamme à 1 299 $ est disponible en bleu, vert, rose et argent, tandis que l’iMac haut de gamme à 1 499 $…

Un plus grand iMac haut de gamme repensé devrait être lancé l’année prochaine

Le plus grand iMac redessiné d’Apple arrivera dans le courant de 2022 plutôt que plus tard cette année, selon le leaker connu sous le nom de “Dylandkt”. Sur Twitter, Dylandkt a affirmé que « l’iMac haut de gamme » d’Apple ne devrait pas sortir au quatrième trimestre 2021 aux côtés des « Mac M1X » d’Apple – une référence aux modèles MacBook Pro redessinés d’Apple – car « Apple ne veut tout simplement pas que leurs appareils le fassent. ..

Apple réduit le prix du verre nano-texturé pour iMac 27 pouces à 300 $, au lieu de 500 $

Lors de toutes les annonces et mises à jour du magasin mardi, Apple a discrètement réduit de 200 $ le prix du verre nano-texturé en option sur ses modèles iMac 27 pouces. La gamme iMac 27 pouces existante d’Apple est livrée avec un verre nano-texturé en option, qui est gravé au niveau du nanomètre pour réduire la réflectivité et l’éblouissement pour un aspect mat. Le verre nano-texturé était à l’origine disponible sur le…

Les actions d’iPad de 8e génération sont faibles avant l’événement Apple de la semaine prochaine

Les stocks d’iPad d’entrée de gamme d’Apple sont faibles dans les magasins de détail et en ligne, ce qui indique qu’une mise à jour de l’iPad le plus abordable d’Apple pourrait être en vue et pourrait même arriver dès ce mois-ci. Les délais de livraison pour l’iPad de huitième génération ont glissé en octobre avec des délais d’attente de trois à six semaines, ou sont “actuellement indisponibles” aux États-Unis et sur d’autres marchés en ligne, y compris…

Le nouveau concept iMac s’inspire de l’iPad et du Pro Display XDR

En attendant de voir si les rumeurs d’une nouvelle annonce d’iMac aujourd’hui sont exactes, la chaîne de concept 3D populaire ConceptsiPhone et Khahn Design ont tenté d’imaginer à quoi pourrait ressembler le Mac de bureau tout-en-un repensé d’Apple. Découvrez les images et la vidéo intégrées ci-dessous. Selon Bloomberg, les modèles d’iMac redessinés d’Apple présenteront des cadres allégés autour de l’écran et…

Apple commence à vendre des iMac M1 24 pouces remis à neuf au Royaume-Uni

Les modèles d’iMac M1 24 pouces remis à neuf sont désormais disponibles dans le magasin remis à neuf d’Apple au Royaume-Uni, quelques mois seulement après le lancement des machines en avril. À l’heure actuelle, Apple propose un iMac 24 pouces disponible en rose, qui a été repéré pour la première fois par .. La machine dispose d’un processeur à 8 cœurs, d’un GPU à 7 cœurs et d’un SSD de 256 Go et son prix est de 1 059 £, soit une économie de 190,00 £ par rapport au standard de 1 249 £ …

Rumeurs d’événements Apple à l’automne 2021 : iPhones en septembre, MacBook Pros fin octobre et plus

Jeudi 12 août 2021 13:04 PDT par Sami Fathi

Cette année, Apple a déjà lancé plusieurs nouveaux produits, dont de nouveaux iPad, l’iMac 24 pouces, la nouvelle Apple TV et bien sûr les AirTags. Dans la perspective des prochaines semaines, la liste des produits Apple 2021 s’allongera encore plus alors qu’Apple se prépare à révéler les prochains iPhones, MacBook Pros, etc. Il y a eu une avalanche de rumeurs sur la saison d’automne de cette année et sur ce qu’Apple a prévu …

Apple continue de vendre des modèles d’iMac Intel 21,5 et 27 pouces aux côtés du nouvel iMac M1 24 pouces

Apple a annoncé aujourd’hui le nouvel iMac M1 avec une refonte complète de la conception et une gamme de nouvelles options de couleur, mais la société continue d’offrir plusieurs modèles d’iMac plus anciens qui utilisent des puces Intel comme options d’achat alternatives. Il n’est pas surprenant que l’iMac 27 pouces n’ait pas été abandonné car il n’a pas encore été remplacé, l’iMac 24 pouces remplaçant à la place le bas de gamme…