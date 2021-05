Apple va créer des partenariats dans « l’écosystème des paiements alternatifs » – WWD

Alors que la croissance de l’espace de paiement alternatif, y compris acheter maintenant, payer plus tard, les paiements rapides, la crypto-monnaie et les portefeuilles numériques, continue de s’étendre, Apple recherche un leader dans les partenariats de paiements alternatifs pour rejoindre son équipe.

Selon une offre d’emploi publiée plus tôt cette semaine, le responsable du développement commercial travaillera avec les équipes d’Apple Pay pour apporter une “connaissance approfondie de l’écosystème des paiements alternatifs” et sera chargé de “développer et exécuter des plans stratégiques et tactiques avec de nombreux partenaires organisationnels. “

L’équipe, indique la liste, a besoin d’aide pour former un cadre de partenariat et des modèles commerciaux, définir des paradigmes de mise en œuvre, identifier les acteurs clés et gérer les relations avec des partenaires de paiement alternatifs stratégiques », alors qu’Apple négocie des partenariats et lance de nouveaux programmes.

Notamment, la liste indique que la sélection des partenaires potentiels relèvera du champ d’application de la nouvelle recrue. Pour BNPL, cela inclura probablement des sociétés telles que Affirm, Afterpay, Klarna, Sezdle, SplitIt, Quadpay et PayPal. Lorsqu’on leur a demandé ce que le mouvement d’Apple dans l’espace pourrait signifier pour l’avenir de la croissance du portefeuille numérique, les dirigeants des entreprises ont convenu que c’était une excellente opportunité pour toutes les personnes impliquées, y compris les consommateurs.

“Trouver des partenariats dans l’espace des paiements alternatifs est logique pour Apple à plusieurs niveaux”, a déclaré Charlie Youakim, PDG de Sezzle et cofondateur de Sezzle. « Premièrement, le monde des paiements est une opportunité importante pour le marché total adressable, qui est sous-exploitée en termes de part de marché des fournisseurs alternatifs. Deuxièmement, un partenariat permettrait à Apple d’éviter le risque de crédit sur son bilan. Et troisièmement, il s’agirait d’une extension naturelle de certains des produits qu’Apple propose déjà, tels que son iPhone Wallet, Apple Pay et Apple Card. »

De plus, Brad Paterson, PDG de Splitit, a déclaré : « Les nouvelles d’Apple sont un autre signe positif pour l’industrie de l’achat maintenant, payez plus tard. L’expertise en matière de paiement est un besoin croissant pour les détaillants, car les consommateurs exigent plus de flexibilité, y compris la façon dont ils paient les heures supplémentaires. Par exemple, de nombreux consommateurs préfèrent payer en plusieurs versements en utilisant leurs cartes existantes au lieu d’obtenir de nouvelles dettes via le financement au point de vente traditionnel. La nomination d’un spécialiste des paiements aidera des entreprises telles qu’Apple à répondre aux besoins différents et évolutifs des consommateurs. »

Selon Zahir Khoja, responsable de l’Amérique du Nord chez Afterpay, il est important de noter que ses clients de la génération Y et de la génération Z représentent un changement massif vers les dépenses de débit, avec plus de 90 % des transactions effectuées avec une carte de débit.

“Contrairement aux autres produits BNPL, qui ne sont qu’une nouvelle forme de carte de crédit, Afterpay permet aux acheteurs d’éviter des intérêts élevés, des frais cachés et des dettes pernicieuses”, a déclaré Khoja. « Le partenariat actuel d’Afterpay avec Apple représente un changement significatif dans la façon dont les jeunes veulent payer.

Affirm, Klarna et Quadpay n’ont pas commenté cette histoire.

