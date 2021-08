Apple va dépenser « des millions » pour aider les résidents des camps de sans-abri

in

Un rapport de la Silicon Valley indique qu’Apple prévoit de dépenser des « millions » en sensibilisation et en relocalisation pour un groupe de résidents sans-abri d’un campement sur la propriété de l’entreprise à North San Jose.

Rapports de Mercury News :

Apple dépensera des millions de dollars en sensibilisation et en relocalisation pour les résidents d’un campement de sans-abri sur la propriété du géant de la technologie à North San Jose, cherchant à s’adresser à une partie de la communauté appauvrie et croissante de la Silicon Valley qui squatte désormais un terrain appartenant à l’entreprise la plus précieuse au monde. .

Selon le rapport, les travailleurs de proximité de l’association caritative locale HomeFirst ont rencontré les résidents cette semaine “pour évaluer les besoins et offrir des services financés par Apple”. Apple aurait déclaré au point de vente qu’il prévoyait de dépenser des “millions” pour aider les 50 à 60 résidents, mais n’a pas donné de chiffre exact.

La société a déclaré dans un communiqué “Apple se concentre depuis longtemps sur la lutte contre la crise du logement en Californie et travaille avec des partenaires pour soutenir les communautés à risque et fournir de nouvelles unités abordables. À San Jose, nous avons étroitement collaboré avec des partenaires locaux pour plusieurs mois pour identifier des alternatives de logement et un soutien pour les familles qui quitteront le site de Component Drive. »

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le PDG de HomeFirst, Andrew Urton, a déclaré que les travailleurs sociaux avaient aidé la communauté pendant la pandémie et que le financement d’Apple allait fournir des conseils supplémentaires, une réinstallation à long terme et une aide au logement. Urton a salué les efforts d’Apple, affirmant que l’entreprise “ouvrait vraiment la voie”, louant le géant de la technologie pour ne pas simplement déplacer les personnes sur sa propriété. Le rapport indique que les résidents seront transférés dans des motels pour des logements de transition, tandis que l’agence cherche ensuite à trouver des propriétés louées permanentes dans le comté de Santa Clara.

En juillet, Apple a déclaré avoir fourni 1 milliard de dollars dans le cadre de ses initiatives de logement abordable en Californie au cours des 18 derniers mois dans le cadre de son engagement de 2,5 milliards de dollars pour le logement dans l’État.