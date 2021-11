Apple va déployer des cartes 3D avec des points de repère personnalisés à Washington, DC

Apple a annoncé aujourd’hui qu’une nouvelle carte 3D de Washington, DC dans l’application Apple Maps permettra aux utilisateurs d’explorer les monuments et monuments de la ville, tels que le Mémorial de la Seconde Guerre mondiale, le Mémorial des anciens combattants de la guerre de Corée et le Mémorial des anciens combattants du Vietnam. La nouvelle expérience cartographique ne semble pas encore visible, mais elle le sera probablement bientôt.



Parallèlement à la sortie d’iOS 15 en septembre, Apple Maps a obtenu de nouvelles cartes 3D avec plus de détails et des points de repère personnalisés dans certaines villes, notamment Los Angeles, New York, San Francisco et Londres. Apple a déclaré que les cartes 3D seraient déployées dans d’autres villes plus tard cette année, notamment Philadelphie, San Diego et Washington, DC, et Apple a présenté en avant-première la fonctionnalité à Washington, DC aujourd’hui en l’honneur de la Journée des anciens combattants.

Apple honore la Journée des anciens combattants avec du contenu spécial dans l’App Store, l’application Apple Books, l’application Apple TV et plus encore. Il existe également un défi d’activité sur le thème de la Journée des anciens combattants que les utilisateurs d’Apple Watch aux États-Unis peuvent relever en enregistrant n’importe quel entraînement pendant 11 minutes ou plus aujourd’hui avec l’application Workout ou toute application qui ajoute des entraînements à l’application Health.



Le PDG d’Apple, Tim Cook, a tweeté aujourd’hui qu’il est « reconnaissant aujourd’hui et toujours pour le dévouement et le service de nos anciens combattants et de leurs familles, et pour l’expérience inestimable qu’ils apportent longtemps après avoir quitté l’armée, y compris ici chez Apple ».

