Apple va déployer une fonctionnalité iOS qui vous permettra de savoir si votre iPhone reconditionné contient des pièces d’origine

Apple est sur le point d’ajouter une nouvelle fonctionnalité aux iPhones

Bientôt, les utilisateurs qui envisagent d’investir dans des produits Apple d’occasion pourront savoir si l’iPhone a été réparé et s’il fonctionne avec une batterie d’origine et si son écran a déjà été réparé. Un nouvel historique des pièces et des services apparaîtra avec la prochaine mise à jour (iOS 15.2) pour les iPhones, où les acheteurs découvriront l’historique de l’appareil. L’historique sera disponible dans Paramètres > Général > À propos.

La nouvelle mise à jour peut indiquer si un écran a été changé ou si la batterie a été remplacée et même inclure une date à laquelle le service a été effectué. Apple commence également à inclure un avertissement sur l’utilisation d’un écran de rechange (non authentique) installé. Les anciens iPhones aussi anciens que les modèles iPhone XR peuvent avertir si une batterie n’est pas authentique, tandis que les iPhone 12 et 13 peuvent en appeler davantage, y compris les appareils photo.

Les réparations d’écran antérieures de l’iPhone 13 étaient difficiles, iOS donnant des avertissements et une micro soudure nécessaire pour éviter les étiquettes d’avertissement et désactiver les capteurs Face ID. iOS 15.2, cependant, met à jour le processus pour permettre les réparations par les utilisateurs ou un magasin tiers sans plainte de l’appareil.

Les réparations ouvertes effectuées par des magasins tiers peuvent amener les iPhones à avoir des batteries de rechange de mauvaise qualité qui peuvent surchauffer ou que l’écran prend des couleurs terribles, car il ne s’agit pas vraiment d’OLED (quand il devrait l’être). L’achat de ce type de téléphones sur le marché secondaire n’est pas conseillé car il y a peu de choses que l’utilisateur peut trouver au moment de l’achat.

Désormais, grâce à la réparation en libre-service d’Apple, les clients auront la possibilité d’obtenir des pièces d’origine et de réparer leur iPhone à la maison. Les iPhones plus récents sur iOS 15.2 réparés en libre-service reconnaîtront qu’une réparation a été effectuée et que les pièces sont authentiques, car la méthode est prise en charge par Apple.

Cependant, cette nouvelle fonctionnalité rendra la revente d’iPhones plus difficile, car si des pièces de rechange sont utilisées, les acheteurs indépendants n’auront pas la possibilité de citer des valeurs inférieures si la réparation a été effectuée avec des pièces d’origine Apple et que cela est mentionné dans les paramètres. De plus, cela peut conduire à une situation difficile si le téléphone doit être envoyé pour inspection afin de confirmer la valeur de la reprise.

